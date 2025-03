“Me da rabia”: Lorna Cepeda denunció el uso indebido de su imagen en publicidad falsa

Lorna Cepeda es una de las actrices más queridas en Colombia, recordada especialmente por su icónico papel de Patricia Fernández, la famosa “peliteñida” de Yo soy Betty, la fea. Aunque su éxito en la televisión es innegable, actualmente sigue brillando en el mundo del entretenimiento a través del teatro. Junto a sus colegas y excompañeros de la telenovela, Julio César Herrera y Natalia Ramírez, Cepeda continúa conquistando al público con su talento y carisma en las tablas.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Lorna Cepeda presumió a sus hermanas y mostró el rol de cada una en su familia

Además de su carrera artística, Lorna es muy activa en redes sociales, donde mantiene una relación cercana con sus seguidores. Sin embargo, recientemente, la actriz usó estas plataformas para advertir sobre un engaño en el que están utilizando su imagen sin su consentimiento. Según contó, su foto fue editada de manera burda para promocionar un producto cosmético que ella ni siquiera conoce.

En un video, la actriz explicó que la manipulación de su imagen fue tan evidente que es fácil notar que la foto no es real.

“Es un montaje mal hecho”

“Hola, mi gente linda. No se dejen engañar, por favor. Imagínense que me veo inmunda en esa foto porque estos me clavaron todo”, expresó con ironía. Luego detalló cómo le alteraron la imagen: “Me han quitado la camiseta y hasta me han cambiado un brazo para ponerme uno más flaquito. Se ve que también me vieron con el brazo gordo y decidieron ponerme otro”.

Con evidente molestia, la actriz dejó claro que jamás ha usado ni promocionado dicho producto: “En mi vida he usado eso ni me lo he echado, y mucho menos lo vendo. No lo he probado jamás, así que no se dejen engañar”.

Llama a sus seguidores a no caer en la trampa

Para finalizar, Lorna expresó su indignación: “Me da rabia que pongan a uno como si de verdad estuviera vendiendo eso. Además, con un montaje demasiado mal hecho. Pero bueno, quería advertirles porque yo no tengo nada que ver con eso”.

Con este mensaje, la actriz busca evitar que sus seguidores caigan en esta estafa e hizo un llamado a denunciar este tipo de fraudes en redes sociales.