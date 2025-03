Mary Méndez arremete contra la policía por falta de acción ante los ‘pinchallantas’

Mary Méndez, reconocida presentadora del programa La Red, volvió a manifestar su inconformidad con las autoridades en Bogotá, esta vez señalando la falta de acciones contundentes contra las bandas delictivas dedicadas al robo mediante la modalidad de ‘pinchallantas’.

A través de sus redes sociales, Méndez expresó su indignación luego de compartir una publicación del diario El Tiempo, en la que se reportaba un mapa detallado con los puntos exactos donde operan estos delincuentes en la capital colombiana.

En sus historias de Instagram, la samaria mostró el titular del informe y cuestionó fuertemente a la Policía por no actuar con firmeza ante esta problemática. “Entonces El Tiempo tiene hasta mapa, pero la POLICÍA no desarticula a estos hampones pinchallantas? De no creer”, escribió la presentadora, dejando en evidencia su frustración.

Este no es el primer llamado de atención que Méndez hace sobre el tema. En varias ocasiones ha mencionado que ha sido víctima de este tipo de delitos, lo que la ha llevado a exigir respuestas concretas por parte de las autoridades.

Mary Méndez La presentadorá criticó la inacción de las autoridades policiales. / Foto: Instagram @marymendez55 - Tomada el 26 de marzo de 2025.

Cuatro veces víctima de los ‘pinchallantas’

La conductora de La Red reveló que en distintas oportunidades ha sufrido en carne propia los efectos de estas bandas criminales. “He sido víctima cuatro veces de estos desgraciados”, afirmó, sumándose así a la preocupación de cientos de ciudadanos que han sido afectados por esta modalidad de robo.

El modus operandi de estos delincuentes consiste en pinchar las llantas de los vehículos de sus víctimas para obligarlas a detenerse y, posteriormente, aprovechar la distracción para robar sus pertenencias.

Exige medidas urgentes a la Alcaldía y la Policía

Ante la creciente inseguridad y la aparente inacción de las autoridades, Mary Méndez hizo un llamado directo a la Policía de Bogotá y al alcalde Carlos Fernando Galán para que implementen estrategias eficaces contra estos criminales.

Su denuncia en redes sociales generó debate entre los internautas, quienes respaldan su postura y exigen una mayor respuesta de las autoridades para erradicar esta problemática que afecta a tantos ciudadanos en Bogotá.