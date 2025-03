Caracol dejó viendo un chispero a los que querían ver el partido de Argentina vs. Brasil en Ditu

Hace pocas semanas Caracol Televisión sorprendió a los colombianos con el lanzamiento de su aplicación Ditu, la cual, entre otras opciones de programación, le permitiría a los televidentes disfrutar de la transmisión de los partidos de las Eliminatorias al Mundial 2026. Justamente en la Fecha 14 la aplicación tuvo una falla y la audiencia no la dejó pasar en redes.

PUBLICIDAD

Mientras la Selección Colombia se enfrentaba a Paraguay en el Estadio Metropolitano de Barranquilla; el onceno de Argentina se veía las caras con Brasil en el Más Monumental de River Plate, partido que iba a ser transmitido por la señal de Ditu, ya que la señal del Gol Caracol iba a estar destinada meramente para el ‘cotejo’ de la ‘tricolor’.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Marina Granziera de Caracol mostró el detrás de cámaras de la transmisión de un partido de la Selección Colombia

Justamente los amantes del balonpié que querían ver el clásico del futbol sudamericano en Ditu se toparon con que la App, estaba fuera de servicio, desatando una oleada de comentarios en ‘X’.

“Todo el día jodiendo con la propaganda de Ditu y se cae a la hora de los partidos, son ineptos”, “CAracol lleva semanas machacando con su app Ditu y está reventada para ver Argentina vs Brasil”, “¿Qué pasó Caracol? Se cayeron los servidores", “Primera vez que descargó la aplicación y se cayó”, "Ya descargué Ditu para ver Argentina - Brasil porque ese Colombia - Paraguay no lo verá ni Doña Leopo“,”La primera prueba real de la tan anunciada plataforma Ditu y no soportó el partido de la selección Colombia", “Sale este error cuando se abre la aplicación” y “Ditu está más caída que Bancolombia”, fueron algunas de las reacciones ante la caída de la aplicación en dos partidos que tuvieron de a dos goles en menos de veinte minutos.