Mujer asegura que quedó embarazada por una videollamada y exige que el ‘padre’ se haga responsable

Las redes sociales han permitido que diferentes contenidos salgan a la luz pública y rápidamente ese hagan tendencia, llegando a un océano de internautas debido al tipo de contenido. Ese fue el caso de una mujer que apareció llorando y argumentando que quedó embarazada mediante una videollamada y exige que su esposo se haga responsable a pesar de que no vive en su país de origen: “Quedé embarazada del marido mío que está en Nueva York. Él tiene dos años allá, pero él me hacía videollamadas, y ahora dice que el niño no es de él. Voy para la Fiscalía porque él tiene que hacerse responsable por su muchacho. Yo no lo mandé a hacerme videollamadas todos los días, y fue así que yo quedé embarazada y está negándome la barriga".

Internautas se burlan de mujer que afirma haber quedado embarazada por videollamada

Luego de un segundo video aclarando que ella no ha estado con nadie más, le suplica a su esposo residente en Norteamérica, que se haga responsable de dicho embarazo. Los internautas, al evidenciar que efectivamente esto es biológicamente imposible, empezaron a hacer comentarios en todo tipo como: “¿El bebé llegará en PDF?”, “¿Hasta dónde va a llegar la estupidez?“, ”Le mando esperma por radiofrecuencia".

Si bien muchos lo tomaron en tono de burla, muchos hicieron una reflexión sobre el tipo de contenidos que se hacen tendencia en redes y ganar seguidores en sus cuentas personales.