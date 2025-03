Sofía Avendaño le aseguró a Melissa que Norma la está traicionando en ‘La Casa de los Famosos’

La Casa de los Famosos sigue siendo tendencia en redes sociales y más luego del reingreso a congelado de Sofía Avendaño en donde aprovechó para darle un mensaje de apoyo o crítica a varios de los participantes del concurso. Sofía sorprendió dando mensajes para Yina Calderón, Karina y el Negro Salas juzgando sus actitudes para la casa, pero Melissa se llevó varios comentarios positivos.

Aunque dentro del reality tuvieron algunos conflictos, Sofía Avendeño le dedicó varias palabras de apoyo a Melissa, afirmando que ella está bastante feliz por todo el contenido que ha creado en la casa, además de darle una corona tras asegurarle que ella es “la reina de la casa”.

Melissa reaccionó de forma positiva a este gesto y aunque no ha afirmado su cariño o afinidad por Sofía, sí parece que hay una tregua en sus actitudes. Además Sofía afirmó: “Colombia quiero que sepan que esta mujer (Melissa) fue la primera mujer que me vistió y me puso una peluca”.

¿Quiénes son los nominados a la salida de La Casa de los Famosos?

Los nominados de esta semana en La Casa de los Famosos Colombia son Fernando ‘El Flaco’ Solórzano, Lady Tabares, José Rodríguez, Mateo ‘Peluche’ Varela y Luis Fernando ‘El Negro’ Salas. Durante la mañana, los participantes compartieron juntos en el brunch y respondieron a las preguntas formuladas por el ‘Jefe’ del reality.