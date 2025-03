“¿Qué tiene en los pies?”: J Balvin es criticado por sus zapatos en imagen con Daddy Yankee

J Balvin, uno de los artistas colombianos más reconocidos a nivel mundial, ha logrado consolidar una carrera llena de éxitos en la industria musical. Con una trayectoria de más de una década, el cantante de Medellín ha cosechado innumerables premios y reconocimientos, incluyendo múltiples Latin Grammy y Billboard Music Awards.

Entre sus mayores éxitos se encuentran temas como “Mi Gente”, “In Da Getto”, “Ay Vamos” y “Ginza”, canciones que han dominado las listas de popularidad en distintos países. Su influencia ha trascendido fronteras, llevándolo a colaborar con artistas de talla internacional como Beyoncé, Cardi B, Bad Bunny y Rosalía. Además, ha sido cabeza de cartel en importantes festivales de música como Coachella y Lollapalooza, posicionándose como uno de los líderes del reguetón a nivel global.

Recientemente, J Balvin apareció en una serie de fotografías junto al reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee, quien compartió las imágenes en su cuenta personal de Instagram. En la instantánea, se puede ver al artista colombiano acompañado del intérprete de “Gasolina” y del hijo de este, Jeremy Ayala, generando revuelo entre los seguidores de ambos artistas.

“El Cangri” publicó las fotos con el mensaje: “Pasando un gran día con mi campeón @jeremyayala y un gran amigo @jbalvin. Tamos’ BENDECIDOS, Familia y Amigos!”. Esta publicación generó múltiples reacciones por parte de los fanáticos, quienes se emocionaron al ver a dos de los exponentes más importantes del reguetón compartiendo un momento especial.

En las imágenes, cada uno de los presentes lució un outfit característico de su estilo, pero quien más llamó la atención fue J Balvin. El paisa optó por unos zapatos de tendencia conocidos como tabi boots, un peculiar calzado en forma de pezuña, considerado por algunos expertos como “una obra maestra de moda y arte”.

Las críticas no se hicieron esperar y muchos seguidores no tardaron en comentar sobre el calzado y el bolso del cantante.

“Esos zapatos nada que ver”; “Si esa es la moda de ahora, no me imagino la de más adelante”; “Daddy todo un caballero con su vestuario, no digo lo contrario de Balvin, pero el bolso nada que ver”; “Esos zapatitos de pata de camello nada que ver”; “Esos zapatos de chivo me desconcentraron”; “¿Qué tiene en los pies?”; “Parece una señora, Hollywood malogra todo”, fueron algunos de los comentarios más recurrentes en la cuenta de Daddy.