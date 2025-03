José Rodríguez se fue contra Yina Calderón y pidió a Colombia no apoyar su comportamiento

El capítulo 57 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ dejó mucha tensión, pues se conoció que José Rodríguez se convirtió en el noveno participante eliminado del reality de RCN, luego de unas intensas votaciones que empezaron a disolver a los ‘Lavaplatos’.

A su salida del reality ingresó al escenario de la gala central en donde le esperaron los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo, pues tenía que indicar a cuál de los compañeros dejaría en la placa de nominados.

José nominó a Yina Calderón en ‘La Casa de los Famosos’

La respuesta de José Rodríguez tomó por sorpresa, pues no escogió a Melissa Gate, sino a Yina Calderón con quien había tenido un fuerte posicionamientos minutos antes de ingresar con los demás nominados al cuarto de eliminación.

José Rodríguez de 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: RCN

“O sea, nada personal, pero Colombia, de verdad, ahí hay personas con unos fines muy bonitos, unas historias hermosas y no apoyemos eso, la grosería, la mala educación, y ese poder que tenemos para hacer esas cosas, más que el juego, creo que dejemos un bonito mensaje y no apoyemos eso, así que mi nominada es Yina”, dijo José Rodríguez.

Yina Calderón respondió a la nominación de José Rodríguez

Tal y como era de esperarse la imagen de Yina Calderón de inmediato apareció en la placa de nominados y al verse en ella la participante no dudó en reaccionar a la nominación de José Rodríguez.

Yina Calderón de 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: RCN

“Eso es para que se den cuenta, a mí no me importa estar nominada, chicos. O sea, de verdad, si me toca irme por defender lo que pienso, por no apoyar la deslealtad ni la hipocresía, me voy a ir, y me voy a ir contenta. Y él, él sabe que fui con él leal. Que lo defendí muchas veces, para que ese man fuera a decir que soy una egocéntrica. Y vuelvo y lo repito si no respeta a la novia, y si no le da la posición y el lugar a la novia, entonces no se lo da a nadie”, dijo Yina Calderón.