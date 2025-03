¿Va al concierto de The Offspring? Conozca el setlist oficial que tocará la banda en el Movistar Arena

La icónica banda de punk rock The Offspring hizo vibrar a sus fanáticos en Bogotá con un show inolvidable la noche del 23 de marzo en el Movistar Arena. Este concierto, considerado uno de los más esperados del año, reunió a miles de seguidores que esperaban con ansias la oportunidad de ver en vivo a la legendaria agrupación californiana.

Con más de tres décadas de trayectoria, The Offspring demostró que sigue siendo una de las bandas más influyentes del género, ofreciendo una presentación cargada de energía, nostalgia y un setlist que llevó a los asistentes en un viaje por sus más grandes éxitos, además de nostalgia por otras de las épocas del rock.

¿Cómo será el setlist de The Offspring en el Movistar Arena?

All I Want

Come Out and Play

Want You Bad

Staring at the Sun

Hit That

Original Prankster

Hammerhead

Make It All Right

Gotta Get Away

Pretty Fly (for a White Guy)

(Can’t Get My) Head Around You

Why Don’t You Get a Job?

Bad Habit

También existe la posibilidad de que la banda sorprenda a su público con versiones especiales de clásicos del rock como Smoke on the Water y Iron Man. Entre los temas que no pueden faltar en su repertorio se encuentra The Kids Aren’t Alright, una de sus composiciones más emblemáticas y coreadas por los fanáticos.

Además, los asistentes podrían disfrutar de un homenaje a los íconos del punk rock con un cover de Blitzkrieg Bop, el legendario éxito de los Ramones, el Movistar Arena se alista para recibir a miles de seguidores listos para vivir una noche llena de nostalgia y la energía del rock.