Melissa Gate y Emiro Navarro hablaron de la supuesta alianza que tienen en ‘La Casa de los Famosos’: “Barranquilla, Medallo”

Todo está listo para la gala 57 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ en la que cinco participantes en la placa de nominados buscarán quedarse una semana más en la competencia y la decisión será de los televidentes por medio de las votaciones en positivo en el portal de RCN.

La placa de nominados quedó conformada por Fernando ‘El Flaco’ Solórzano, Lady Tabares, José Rodríguez, Mateo ‘Peluche’ Varela y Luis Fernando ‘El Negro’ Salas quienes a tempranas horas compartieron en el brunch y respondieron a las preguntas hechas por el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

Pero tras la reunión de los nominados los comentarios en los demás compañeros dentro del reality de RCN no faltaron y ante esto Melissa Gate aclaró ciertos puntos en compañía de Emiro Navarro.

Melissa Gate y Emiro Navarro de La Casa de los Famosos Colombia Foto: captura de YouTube

“Yo la verdad, me quedo con la voz del público, ustedes son los que ven lo que uno no ve, nosotros acá lo que nos lleguen a decir, a contar. Por ahí me dijeron, por ahí las chismosas estaban sufriendo porque supuestamente por ahí me mencionaron en el brunch. Entonces, bueno, no importa, yo voy por lo que voy, así que muchas gracias a todas las personas que se toman la molestia de venir hasta acá, de verdad que gracias y siempre muy agradecida con ustedes. Y el show debe continuar, querida. Así que soporta”, dijo Melissa Gate.

Melissa Gate de 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: RCN

Las palabras de Melissa Gate se dieron mientras preparaban la comida y aprovecho de inmediato para decir que se especula que entre los dos hay una alianza. Es de recordar que Melissa Gate sacó a Emiro de placa semanas atrás y juntos tienen una sección de chismes en el reality de RCN.

Emiro Navarro de 'La Casa de los Famosos' Foto: RCN

“Emiro, están diciendo y que entre nosotros dos hay una alianza”, dijo Melissa Gate a lo que Emiro Navarro respondió que “vamos a hacerla realidad, para que hablen con gusto”.

“Por ahí escuché que andan diciendo que entre Emiro y yo se cocina una nueva alianza ¡Barranquilla, Medallo!”, exclamó Melissa Gate, y ante esto Emiro no dudó en secundarla “Karol G y Shakira”.