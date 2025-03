Aida Victoria Merlano mostró la planeación que está haciendo la revelación de género de su bebé

Hace algunas semanas, Aida Merlano reveló su embarazo junto a su pareja Juan David Tejada y sorprendió a muchos por el estado avanzado de su embarazo. Una costumbre especial que quienes tienen bebé están acogiendo, es el ‘gender reveal’ para que la familia sepa el sexo del bebé que viene en camino, pero en particular la invitación de la fiesta de Juan David y Aida dio mucho de que hablar.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Aida Victoria Merlano confirma su embarazo con emotivo video y mostrando su ‘pancita’

Una costumbre que se ha viralizado en redes es hacer imitaciones graciosas para todo tipo de fiestas, este fue el caso de Aida que la compartió en sus redes sociales, pidiéndole a sus asistentes que dependiendo del sexo que crean que tienen su futuro hijo o hija, se vistan de rosado o azul.

Además, compartió algunos de los detalles de su celebración, anunciando que aunque ella está embarazada y no podrá consumir alcohol, sus invitados claro que pueden.

¿Por qué Aida Merlano no había compartido la noticia de su embarazo?

Aida detalló que su embarazo presentó complicaciones en las primeras semanas, por lo que su ginecólogo le recomendó esperar hasta la semana 12 para realizar exámenes genéticos fundamentales. Sin embargo, mientras intentaba mantener la privacidad, un medio de farándula obtuvo acceso a su ecografía y comenzó a difundirla en redes. “Un chico de una página de chismes me escribió y me dijo: ‘Aída, me enviaron tu ecografía con el usuario y la contraseña para descargarla’. Sentí que habían invadido mi privacidad por completo”, relató.

A esto se sumó la indignación de la creadora de contenido al ver qué personalidades como Yina Calderón y ‘Epa Colombia’ confirmaron públicamente su embarazo antes de que ella lo hiciera. “¿Con qué derecho lo anuncian antes que yo? Cuando finalmente llegó el momento de hacerlo, ya no sentí la misma emoción”, lamentó.