Lady Tabares se desmayó en ‘La Casa de los Famosos’ durante castigo

Al final de la gala 55 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ se vivieron muchas emociones, pues se conoció a quien salvaría Emiro Navarro como líder de la semana y también el beneficio y castigo a los equipos que jugaron futbol de viento.

Es así como Emiro Navarro reveló que siguió a su corazón y que por tal motivo salvaba a Camilo Trujillo, y lo hizo desde el jardín dispuesto en la terraza de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ en el que empezaba junto a La Toxi Costeña el castigo.

Así fue el desmayo de Lady Tabares

La pertinencia a los perdedores era ponerse una bata en color marrón, junto a unos guantes con ramas y gorro de hojas, para simular ser un árbol. El castigo sería de 10 horas por medio de relevos, pero al llegar el turno de Lady Tabares sucedió lo inesperado.

“Se me subió como la presión. Se me subió como la presión, me siento rarísima”, le dijo Lady Tabares a Emiro Navarro quien le acompañaba en el reto a lo que el creador de contenido le contestó “te veo blanca. Amiga, te veo mal, tienes esos labios blancos”.

A los participantes les faltaban 30 minutos para iniciar el relevo, mientras que Lady Tabares aseguró que no se sentía bien para bajar, por lo que Emiro Navarro pidió ayuda al ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

Momentos después le piden a José Rodríguez que suba a ayudar para llevar a Lady Tabares al confesionario y ser atendida, pero llega el desvanecimiento de la participante lo que generó momentos de tensión en ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

Sin embargo, otro fue el escenario para algunos de los participantes del relevo, pues cumplieron el castigo haciendo la coreografía de la ‘Macarena’ de Los Del Río y que desencadenó diversas reacciones en las redes sociales.