Así celebran el cumpleaños de ‘Betty La Fea’ en redes sociales

‘Yo Soy Betty, La Fea’ llegó en 1999 y desde entonces se convirtió en el éxito dramático colombiano de todos los tiempos y que ha roto los esquemas en diversas adaptaciones y repeticiones.

Su personaje principal Beatriz Aurora Pinzón Solano tiene dentro de la trama un capítulo dedicado a su cumpleaños en el que suceden una infinidad de incidencias características de la historia.

Pero que se sabe con exactitud que día es, pues la fecha de cumpleaños de Betty es el 21 de marzo de 1974, por lo que en este 2025 el personaje creado por el irrepetible Fernando Gaitán estaría cumpliendo 51 años.

En las redes sociales los más fervientes seguidores de ‘Yo Soy Betty, La Fea’ no dudaron en recordar la fecha y por ende hacer publicaciones alusivas al acontecimiento que recuerdan año a año.

“Hoy no es un día cualquiera, hoy cumple años mi Betty 🥹🥹 divinaaaaa" y “Hoy está de cumpleaños Beatriz Pinzón Solano, siendo para mí uno de los mejores capítulos de Betty la fea”, son solo algunas de las reacciones que destacan.

Curiosidades de ‘Yo Soy Betty, La Fea’

El personaje de Beatriz Aurora Pinzón Solano estuvo a punto de ser para la venezolana Elaiza Gil, quien se disputaba el papel con Ana María Orozco, tal y como lo anunció tiempo atrás la actriz en una entrevista.

“El casting final quedó entre Ana María Orozco y yo. Y esa fue una agonía de tres meses de sí eres o no eres. Yo no iba con planes de hacer nada. Fernando Gaitán había visto ‘Pandemónium’, una película que yo hice y a él le encantaba la idea de que yo no fuera conocida en Colombia, nunca me hubiesen visto arregladita sino presentarme como fea”, dijo Elaiza Gil.

Jorge Enrique Abello estuvo de invitado en el programa ‘Amigos A Sueldo’ con Camilo Pugliato y Andrés López en donde contó varias cosas de su vida, y en especial un hecho que habría cambiado el final de ‘Yo Soy Betty, La Fea’.

“El matrimonio con Betty. El capítulo del matrimonio tiene todas las anécdotas y leyendas urbanas”, le preguntó Andrés López a lo que el actor contestó “¡Todas! Pasan cosas muy chistosas ahí. Primero, ¿quién nos estaba casando? ¿Alguien se acuerda? El padre Linero. Y cuando fue a dar la bendición dijo ‘¡Stop! Donde yo la de la bendición acá, los caso de verdad’”.

Indicó que la manera de evitar un matrimonio de verdad, por tratarse de un sacerdote real y no un actor, fue cambiar el ángulo, por lo que el sacerdote le dio la bendición a la cámara.

Es de recordar que la escena del matrimonio entre don Armando y Betty se dio en el capítulo final de la telenovela que congregó a grandes estrellas, pues Armando Manzanero y Olga Tañón formaron parte de los invitados al cantar dentro de la iglesia.