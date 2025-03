Vicky Berrio responde a su supuesta salida de RCN y ‘La Casa de los Famosos’

Un video circula por las redes sociales en el que una televidente de RCN asegura que Vicky Berrio, quien es presentadora de ‘El After’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, junto a Karen Sevillano, sería despedida del programa.

Ante esto, Vicky Berrio ha hecho una publicación en la que deja ver el rostro de la mujer y lo que dice, mientras que la comediante va a haciendo diversas expresiones de asombro por lo que la mujer asegura.

Vicky Berrío y Karen Sevillano de La Casa de los Famosos Colombia Foto: captura de YouTube

“Enterarme que van a cambiar a Vicky, la de El After de La Casa de los Famosos. Que acertada la decisión de la producción de La Casa de los Famosos de sacar a esa mujer de ahí. Celebro la decisión de sacar a Vicky de El After de La Casa de los Famosos, o sea, por fin, yo me estaba preguntando en qué momento iban a tomar esa decisión y me acabo de enterar que ya va a pasar, excelente”, dice la mujer en el video.

Tal y como era de esperarse el video termina con las palabras de Vicky Berrio quien le sigue el juego a la televidente y dice de manera jocosa que no sabe si de verdad está despedida de RCN, y cuestiona que se haya enterado primero que ella misma. Luego indica que renunciará a ‘El After’ para no hacer quedar mal a la televidente.

“O sea, que ¿qué? ¿Qué ya me sacaron? O sea, ¿hoy no tengo que ir a trabajar? ¿pero por qué le dicen primero a esta señora y no a mí? ¡No entiendo! Aunque ella está celebrando y todo ¿sería que recolectó firmas? Seguro es cosa de ella. Ay no, ¿qué hago? ¡Que embalada! No, ya me preocupé. No sé si llamar a RCN o llamarla a ella pa’ ver qué hago. ¿Y sí me echaron? ¡Qué embalada! Yo renuncio, porque muy maluco con ella para no hacerla quedar mal ¡No! ¡Qué pecado! Ja, ja, ja, ¡Cojan oficio!”, dijo Vicky Berrio.