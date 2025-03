Marcelo Cezán y Carla Giraldo pidieron no desprestigiar ‘La Casa de los Famosos’

La gala 52 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ inició de una manera distinta, pues los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo tuvieron que salir a desmentir una información que se ha propagado en las redes sociales.

En primera instancia indicaron que hay una cuenta del ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ desde donde le están pidiendo dinero a los televidentes, la cual es falsa. Pues es de recordar que días atrás se creó un usuario para la voz del reality de RCN, por lo que pidieron estar atentos a la misma.

Es de recordar que la cuenta oficial del ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ se creó para atender sugerencias de los televidentes y para contar detalles de lo que tienen preparado para cada edición del reality.

“Hola, abrí mi cuenta de Instagram y estaré por acá contándoles lo que ocurre al interior de la casa más famosa de Colombia. Síganme y pendientes de esta cuenta, porque vienen noticias”, dijo en su primer video el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’.





Él es el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’

El ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ es el actor Gastón Velandia, quien con su voz ha congelado, sancionado, alegrado y atemorizado a más de un participante.

Gastón Velandia es el 'Jefe' de 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: Instagram @gastonvelandia

Gastón Velandia tiene una amplia trayectoria en diversas producciones audiovisuales de la pantalla colombiana, siendo una de las últimas de ellas la tenenovela ‘Rojo Carmesí’.

La Liendra no sabía del cine

Por otra parte, desmintieron acusaciones sobre presunta filtración de información a La Liendra, por lo que desde el escenario de la gala central mostraron un video en el que La Liendra, Mateo Peluche Varela, José Rodríguez y Camilo Trujillo que fue manipulado.

Por lo que de inmediato pusieron el video original del momento para aclararle a los televidentes que en ningún momento La Liendra se refirió a lo que ocurrirá con la actividad de cine.

“Este video ha sido manipulado por Inteligencia artificial, por algunos programas de edición que existen y herramientas que tenemos hoy en el mundo digital. No sabemos con qué objetivo, si desprestigiar a uno de los participantes como lo es La Liendra o desprestigiar el formato, insinuando que tenemos consentidos, que damos información extra a algunos participantes y no, eso no es cierto”, dijo Marcelo Cezán.