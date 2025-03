Estas son algunas enfermedades que padecen famosos colombianos

La ilusión de los reflectores, fama, reconocimiento y una carrea exitosa es el sueño ideal para cualquier persona que haya decidio incursionar en el mundo del entretenimiento. Pero sin duda, al ser seres humanos completamente normales, las dudas, inseguridades y hasta enfermedades han tocado a su puerta, llegando a replantear cosas en sus vidas diarias que daban por sentado, y de paso, viendo la vida de manera diferente.

PUBLICIDAD

Por eso, en Publimetro le damos a concoer a algunos que han padecido enfermedades, o han pasado más de un susto en centros de salud.

Juan Pablo Raba

Recientemmente, se dio a conocer que el actor y presentador del podcast ‘Los hombres sí lloran’, estuvo internado en un centro de salud por una embolia aerea luego de una terapia de ozono. “Sentí que me moría. Automáticamente, sudor frío, opresión en el pecho, me empecé a ahogar. Afortunadamente, hace años estoy muy juicioso con la respiración. Empecé a respirar, a no hiperventilar y llamé a mi esposa”. Del mismo modo, reveló que tuvo un infarto en ese momento. Actualmente, Juan Pablo tiene 48 años.

María Cecilia Botero

La reconocida actriz ha reconocido públicamente que padece de Lupus. Según la Mayo Clinic: “El lupus es una enfermedad que se presenta cuando el sistema inmunitario del cuerpo ataca tus propios tejidos y órganos (enfermedad autoinmunitaria). La inflamación que causa el lupus puede afectar distintos sistemas y órganos del cuerpo, incluso las articulaciones, la piel, los riñones, las células sanguíneas, el cerebro, el corazón y los pulmones”. A pesar de esto, la actriz sigue apareciendo en diferentes producciones televisivas.

Lorena Meritano