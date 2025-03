El H, la joya de que visibiliza las problemáticas del Caribe a punta de trap

Las letras explícitas que se presentan en el trap no pretenden ser un susurro que erice a los enamorados o ser motivo de zandungueo y azote de baldosa, detrás de estas líricas hay problemáticas latentes que se viven en ciudades como Cartagena, territorio que presenta un gran abandono estatal en varios de sus barrios marginales; y justamente de estos sectores proviene El H, artista que puede decir que a punta de freestyle y constancia logró firmar con Rimas Publishing, discográfica en la que están talentos globales como Bad Bunny, Arcángel y Eladio Carrión.

Héctor Daniel Otero Castro es el nombre de pila de este rapero que con sus contundentes frases habla sin tapujo alguno de lo que se vive en la calle, mismo que es la imagen principal de La Costa Gang, un movimiento que va más allá de lo musical y que se ha convertido en símbolo de pertenencia para muchos jóvenes que, como él, pasaron por dificultades en su vida.

“En Cartagena hay muchos exponentes de todo lo que tiene que ver con lo urbano, rap, trap, reguetón, afrobeat y otros; pero no hay industria como tal. Yo siempre he hecho lo que me hace feliz, a mí me gusta la champeta y todos los ritmos de mi tierra, pero Dios me dio el don de rapear, y creo que hice lo correcto al ser fiel a lo que quiero. Me siento muy bien por el contrato que firme con esta gran disquera, aunque no voy a negar que es un poco raro porque uno se cuestiona muchas cosas, pero el propósito de Dios era ese. Estoy muy contento con todo lo que está pasando con mi carrera”, afirmó Otero en entrevista con el diario gratuito más grande del mundo.

“Yo me crie en el 20 de Julio, el Campestre y Las Casitas, son barrios de escasos recursos, y esa gente echada para adelante fue la que en principio acogió el movimiento de La Costa Gang. Yo te canto cosas de la vida real, las del barrio y tenemos que ser conscientes que hay personas que se van por el camino que no es para lograr llevar la comido a la casa, eso no es normal, pero de donde vengo las personas lo normalizan. Mi apuesta es ir más allá y a punta de música, visibilizar estas problemáticas”, añadió.

‘Bidi Bidi Bam Bam’, ‘Ya no te veo’, ‘Traketeando’, ‘Llegó el cuco’, ‘Toy pactio’ e ‘Isabella’, son algunos de los temas que Otero Castro tiene en su repertorio, mismo que ha levantado escama por el uso de groserías o conceptos que no son del gusto de algunos oídos, pero en los que él y sus ‘panas’ plasman su cotidianidad a pesar de los detractores que tiene su estilo.

“Hay un grado de estupidez en la crítica porque nosotros decimos lo que está pasando, nosotros no vivimos en un mundo de fantasía. Si tú quieres hacerte el de la vista gorda pues bien por ti, pero yo no puedo porque yo soy artista, yo plasmo lo que vivo y hablo lo que veo. Si tú no apoyas, te entiendo, pero no puedes criticar el mensaje; si tú eres alguien de la tercera edad, yo te estoy diciendo lo que están viviendo tus nietos; si eres una madre, lo que están viviendo tus hijos”, afirmó El H.

“Yo le canto a la gente de donde vengo, yo no le canto al de corbata, pero lo respeto, pero mi música es para el barrio, para el 95% de lo que es Cartagena, una ciudad que no es de ricos, que no es solo muralla. Le escribo a mis locos, los mototaxistas, los vendedores ambulantes, a las chicas que trabajan en la calle hasta la madrugada; y eso no lo han querido censurar. El alcalde quiere censurarnos lo que considera malo, pero no habla de cosas buenas, como el hecho de que yo lleve a un artista de renombre como Ñejo a grabar una de sus canciones al barrio”, complementó.

El mantenerse firme a sus pensamientos ha llevado a Otero a hacer juntes con colegas de otras latitudes que también tienen movimientos regionales como el suyo, como lo es el vallecaucano Esteban Rojas, con quien lanzó recientemente el tema ‘Cuántos son’, junte en el que también está presente el afamado productor Cheztom.

“Yo le acreditó este junte a un ‘pana’ mío que es conocido como Juliancho, él también es amigo de Esteban. Debo admitir que yo con él no vibraba, porque yo en un principio le tiraba a algunos de Cali Cartel, pero no con mal fin, lo hacía para llamar la atención, para hacerme notar; porque yo soy consciente que en un principio no tenía $20 millones de pesos para meterle a un tema y no podía quedarme con las manos cruzadas. El tema no fue típico de que los artistas vibraron, yo le mandé tres temas y a él le gusto ese. Yo tenía una imagen errónea de él y cuando lo conozco veo que todo es diferente, hasta el punto que siento que le puedo confiar muchas cosas”, fueron las palabras de EL H con las que definió la felicidad que le genera esta colaboración cuyo video musical está a punto de llegar a las 100.000 reproducciones en YouTube a menos de dos semanas de su lanzamiento.