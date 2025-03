Las redes sociales han permitido viralizar y hacer tendencia con facilidad cualquier tipo de contenido en el gran océano de las redes sociales. Ese fue el caso de Lis Padilla, una muejr que se hizo tendencia específicamente en Tiktok, donde en el intento de explicar su propio ‘Trend’ de la canción brasilera ‘Amores que matan’, se volvió el meme de dicha red social por una temporada.

PUBLICIDAD

Meses después de ser tendencia, volvió a aparecer en redes sociales con ese mismo ‘Trend’, pero con ciertos cambios.

Lis Padilla reaparece con retoques estéticos

En dicho video se ve cómo se realizó procedimientos como la liposucción, y algunos retoques en su cara, e implantes mamatios, lo que la ha hecho ver con una apariencia un poco diferente. Sin embargo, la creadora de contenido fue criticada por no haber invertido ese dinero en su sonrisa. Del mismo modo, hubo personas que la felicitaron por dicho cambio físico con comentarios como: “Para que vean que no somos feas, sino pobres“, ”Quedó divina, se ve y no solo se puso bella, si no que su casa para ella y sus hijitos".

Su reciente aparición con evidentes retoques estéticos ha generado una ola de comentarios en internet, reflejando la constante fascinación del público por la transformación de figuras que alcanzan notoriedad en plataformas digitales. Más allá del debate sobre los estándares de belleza y la presión social, su caso es un recordatorio del poder de la viralidad y de cómo la exposición en redes puede moldear la percepción que se tiene de una persona a lo largo del tiempo.

Mientras algunos la celebran por su autenticidad y otros la critican por cambiar su imagen, su impacto en la cultura digital sigue intacto, demostrando que, en la era de internet, la memoria colectiva se mantiene viva gracias al contenido que trasciende generaciones.

Mujer que se hizo viral con su icónica coreografía de “Amores que matan” apareció con retoques estéticos Captura de pantalla

Mujer que se hizo viral con su icónica coreografía de “Amores que matan” apareció con retoques estéticos