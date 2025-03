Laura Acuña de ‘Yo Me Llamo’ recibe burlas por su nuevo capul en el reality

Una nueva temporada de ‘Yo Me Llamo’ está en las pantallas de Caracol. Una de las novedades de esta temporada, fue la llegada de Laura Acuña en reemplazo de Carlos Calero, una ficha que ha sido bastante criticada por los televidentes, ya que han considerado que Laura “no le aporta mucho al programa”.

Televidentes se burlaron del capúl de Laura Acuña en ‘Yo Me Llamo’

En redes sociales, los internautas manifestaron con sentido del humor el nuevo look de Laura Acuña con comentarios como: “Laura no le luce ese capul“, ”Qué es ese capul tan horroroso de Laura Acuña“, ”Tras de que Laura no aporta nada al programa, su asesor de imagen la odia haciéndole ese capul“. Del mismo modo, infinidad de memes han girado en torno a la nueva apariencia de la presentadora del reality de imitación.

¿Quién es la actual pareja de Laura Acuña?

Laura, se casó con el empresario en el sector de la yoyería Rodrigo Kling, el 30 de mayo de 2010, con quien llegó a tener a sus dos hijos, quienes se han encargado de llenar sus vidas de risas y alegría, al estar para ellos en cada una de las facetas de su vida.