Fontaines D.C. cancela su gira por Latinoamérica y su paso por el Estéreo Picnic “Estoy devastado”

Fontaines D.C. es una banda irlandesa de post-punk formada en Dublín en 2017.La banda está compuesta por Grian Chatten (voz), Carlos O’Connell (guitarra), Conor Curley (guitarra), Conor Deegan III (bajo) y Tom Coll (batería). La banda se formó en Dublín en 2017 y ha lanzado cuatro álbumes de estudio: Dogrel (2019), A Hero’s Death (2020), Skinty Fia (2022) y Romance (2024).

La música de Fontaines D.C. se caracteriza por su sonido crudo y enérgico, con letras que a menudo abordan temas de identidad irlandesa, alienación y la vida en la ciudad.La banda ha sido elogiada por su sonido único y su capacidad para capturar el espíritu de la época.

Fontaines cancela su presentación en el Festival Estéreo Picnic

Con el mensaje publicado por Grian Chatten sobre su estado de salud en sus redes sociales: “Estoy devastado al anunciar que, debido a una hernia de disco, debemos cancelar nuestro espectáculo en México y nuestras próximas fechas en Chile, Argentina, Brasil y Colombia. He tenimo mucha emoción por tocar en estos hermosos países durante años, y realmente me duele estar aquí en Ciudad de México y no poder subir al escenario. Estamos muy agradecidos por todo su apoyoy, de todo corazón, lamento no poder tocar para ustedes. Grian".