Cinco participantes fueron castigados en ‘La Casa de los Famosos’ por violar las reglas

Durante horas de la convivencia del día 51 dentro de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ se llevó a cabo lo que es la prueba que define quién será el líder se la semana y en la que el ‘jefe’ terminó castigando a Yina Calderón, La Liendra, Karina García, Mateo Varela y Norma Nivia.

La prueba sería con uno de los patrocinantes del reality de RCN, pero antes de subir a la terraza donde se realzaría, los cinco participantes desde el área de la cocina se pusieron a oler los productos, pese a que se les indicó que los guardaran, lo que fue el detonante de la decisión del ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

“Una de las reglas de este juego, como lo preguntó Lady, es que no podían oler antes el producto. Sin embargo, varios de lo que aún no había jugado bajaron rápida y directamente a oler el producto, lo cual considero una falta grave y por este motivo he decidido que Peluche, Norma, Karina, Yina y Liendra, no van a poder ni competir por la prueba de líder ni jugar esta ronda. Quedan descalificados”, dijo el ‘Jefe’ de La Casa de los Famosos Colombia’.

Ante esto Yina Calderón respondió que ella no sabía que no se podía oler el producto, pese a que aceptó que sí lo hizo, por lo que el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos’ remató con “esta competencia no se trata de ventajas, en mi casa no se premia la competencia desleal”.

¿Quiénes han sido líder de la semana en ‘La Casa de los Famosos Colombia’?

Es de recordar que a la fecha los líderes de la semana en ‘La Casa de los Famosos Colombia’ han sido: La Toxi Costeña, en la primera semana; Norma Nivia, en la segunda semana, y La Abuela, en la tercera semana.

Por otra parte, Coco, en cuarta semana; Mauricio Figueroa, en la quinta semana; Camilo Trujillo; en la sexta semana y Fernando Solórzano en la séptima semana.