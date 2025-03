Dani Duke envía emotivas palabras a La Liendra ¿será eliminado de ‘La Casa de los Famosos’?

Durante la gala 50 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ se conocerá lo que será la doble eliminación en una placa compuesta por seis participantes como lo son Melissa Gate, Yana Karpova, Sebastián Arias, La Abuela y La Liendra.

PUBLICIDAD

Lea también: Dos de ellos serán eliminados de ‘La Casa de los Famosos’ ¿Quiénes deben salir?

La Liendra fue el último en entrar a la placa de nominados, luego que La Toxi Costeña usó el beneficio de intercambiar a un nominado por uno que no lo estuviera, y decidió sacar a Lady Tabares para incluir al creador de contenido, en un momento que ha sido calificado como ‘la venganza hacia los lavaplatos’.

La Liendra en 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: RCN

Las votaciones han generado muchas expectativas, pues los televidentes se han organizado en diversos grupos que apoyan a participantes específicos, y han anunciado que van tras la salida de La Liendra.

Dani Duke a La Liendra

Mientras tanto, su pareja, Dani Duke sigue demostrando su apoyo incondicional al creador de contenido y por medio de su red social Instagram dejó un mensaje que le dedicó y que ha despertado todo tipo de expectativas.

“Eres lo más lindo que Dios y la vida me regalaron… hiciste que mi vida tuviera sentido… me enseñaste a valorar las cosas más simples y sencillas, a confiar en mí y siempre dar el 500 % en todo. Jamás me cansaré de decir que eres el ser más increíble generoso con el corazón más grande que conozco y eres mi hombre wowwww que afortunada soy. No estoy sola en el mundo porque te tengo a ti mi mono mío”, escribió Dani Duke.

Es de recordar que días atrás Dani Duke salió en defensa de La Liendra en una publicación que hizo La Jesuu en la que celebraba la discusión de La Toxi Costeña con él. La Jesuu publicó un video en la red social TikTok usando el audio ‘Macta Llega’ de La Toxi Costeña en el que se lee “no me creían y me funaron, hasta que un día, se le cayó la máscara y con La Toxi nos dimos cuenta. Mi mamá: no vayas a esa casa a pelear Valentina. Toxi: Jesuu llega”.

PUBLICIDAD

La Jesuu y Dani Duke en redes sociales

Tras la publicación el video se llenó de diversas reacciones y una de ellas fue la de Dani Duke, quien es pareja de La Liendra, y en sus palabras salió en defensa de su novio. “Lo único que veo que es que no han tenido feeling desde un principio por parte y parte … pero siempre ha sido respetuoso con ella …lo otro son suposiciones que se hace La Toxi”, escribió Dani Duke.

Pero la respuesta de La Jesuu no tardó en llegar, pues de inmediato respondió de forma directa “Daniela, todo un país ha visto el complot que tu novio ha hecho en contra de La Toxi, 😹 ¿y aun así dices que son suposiciones? En fin, estás tu derecho de defender lo indefendible”.