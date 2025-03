Crece el rumor de que Ornella Sierra se habría “metido” en la relación del último hombre con el que salió

Ornella Sierra, exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ llama la atención por estos días, donde ha vuelto a surgir el rumor, después de tres meses, de que la “echaron” de su rol como Host Digital en la nueva temporada del reality. “Que echaron a Ornella Sierra de La Casa de los Famosos Colombia. Pues mis amores, los directivos del canal dijeron que este pinky show no gustó tanto (…)" fueron las palabras de Carlos Ochoa TV.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, Ornella se encuentra en San Andrés con su grupo de amigos “Los Papillentes” compartiendo algunos detalles del viaje, pero Alfredo Flores subió un video que llamo la atención de Farid Pineda, quien sería el exnovio de la influencer, en el video sé que tiran una indirecta y Flores en la descripción puso la letra F. El empresario se sentiría aludido y respondería el mismo video diciendo “Pero a mí no me pega cacho y me siguen buscando.”

El video causaría el enojo de este hombre que resultó publicando algunas capturas de su chat con Ornella, quien le decía que llegará a San Andrés y con la manager de la joven, que le pedía que por favor eliminará el comentario que había hecho. En los post donde mostraba estas pruebas puso como descripción “Definitivamente a uno le dañan el corazón, pido perdón a la madre mi hija. LA CAGUÉ.”

Este comentario comprobaría los rumores de Ornella se metió en la antigua relación de Farid Pineda, quien hace poco menos de dos años se habría convertido en padre con Leidy Durán. La candidata a Miss Universe, por medio de sus redes comparte cosas junto a su hija y de algunos viajes que hace, sobre el tema Durán no ha hablado, pero se especula que Ornella era la tercera persona que ingresó a su relación.