Melissa Gate hizo petición a Colombia y 13 países de Latinoamérica ante la doble eliminación

Melissa Gate se ha convertido en un fenómeno dentro de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ pues con su personaje se ha apoderado de las redes sociales en las que emulan sus icónicas frases en competencia, pero esta semana está en placa de nominados por decisión de Coco, el reciente eliminado.

PUBLICIDAD

Lea también: ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ estrena cuenta en Instagram y le mostramos quién es

En la actualidad es la participante con mayor visibilidad, pues sus intervenciones en ‘La Casa de los Famosos’ son unas de las más esperadas por los televidentes cuando saca algunos de sus comentarios “comentarios políticamente incorrectos”, así como cuando va a finalizar una pelea, porque tal y como lo ha dicho a “Colombia y 13 países de Latinoamérica” ante las cámaras “yo no tiro hate, yo respondo hate”.

Melissa Gate en 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: redes sociales

Melissa Gate pide la ayuda de los televidentes

Ahora, se paró ante la cámara de la entrada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ a hacerle una petición al público, y no es otra que hacer que el domingo 16 de marzo regrese del cuarto de eliminación como la más votada y con la cifra más alta de la competencia hasta ahora.

“Ay no ¡Qué aburrición! ¡Aquí no! ¡Aquí no tengo con quien pelear! Me aburro soberanamente. La gente de acá ya no da miedo, da mucha risa. Bueno, estoy en placa, mis amigos no pudieron salvarme ¡Yo no pude salvarme! Ahora les toca a ustedes ¡Colombia y 13 países de Latinoamérica votar! Porque quiero quedarme con el 70 % de las votaciones, y así, cerrarle el hocico, a todos estos dizques pandilleros. Bueno, entonces llegó la pandillera más grande la casa acompañada de todos ustedes en sus casas, votando juntos por un mismo sueño y con un mismo corazón. ¡Ay nos vemos el domingo a ver qué pasa!”, dijo Melissa Gate con su característica forma de hablar.

Melissa Gate es la favorita del público en las votaciones

Finalizó sus palabras diciendo que cuenta con cada uno de los televidentes, y esto pudiera darse, ya que Melissa Gate en competencia ha ganado varios reconocimientos otorgados por el público.

Melissa Gate de 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

Es de recordar que junto a La Liendra fue escogida como la pareja de actuación, luego los televidentes la coronaron como la reina junto a Luis Fernando ‘El Negro’ Salas. Recientemente durante una actividad de galardones fue escogida como la villana y la mejor creadora de contenido.