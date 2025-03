La Jesuu se fue contra Dani Duke por defender actitud de La Liendra en ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos Colombia’ tiene enfrentamientos y diferencias de ideas no solo dentro del reality, sino fuera de él, pues a 48 días de su estreno comienzan a verse las estrategias de algunos de los participantes y que ya han sido confrontadas dentro de la competencia.

Una de ellas ha sido la del equipo de los ‘Lava platos’ quienes se han ido contra La Toxi Costeña y esta ha salido al paso al enfrentarlos en más de una oportunidad, y recientemente lo hizo con quien los comanda, La Liendra.

Ante esto Valentina Ruiz, más conocida como La Jesuu, quien se convirtió semanas atrás en la quinta eliminada, ya había tenido sus diferencias con el creador de contenido, pero ella se mantuvo en su postura y ahora la ha reafirmado con la discusión que días atrás sostuvo La Toxi Costeña con La Liendra.

Para ello ha publicado un video en la red social TikTok usando el audio ‘Macta Llega’ de La Toxi Costeña en el que se lee “no me creían y me funaron, hasta que un día, se le cayó la máscara y con La Toxi nos dimos cuenta. Mi mamá: no vayas a esa casa a pelear Valentina. Toxi: Jesuu llega”.

Tras la publicación el video se llenó de diversas reacciones y una de ellas fue la de Dani Duke, quien es pareja de La Liendra, y en sus palabras salió en defensa de su novio.

“Lo único que veo que es que no han tenido feeling desde un principio por parte y parte … pero siempre ha sido respetuoso con ella …lo otro son suposiciones que se hace La Toxi”, escribió Dani Duke.

Pero la respuesta de La Jesuu no tardó en llegar, pues de inmediato respondió de forma directa “Daniela, todo un país ha visto el complot que tu novio ha hecho en contra de La Toxi, 😹 ¿y aun así dices que son suposiciones? En fin, estás tu derecho de defender lo indefendible”.