César Escola de ‘Yo me llamo’ sintió duró golpe en sus raíces argentinas por culpa de ‘Óscar Agudelo’

La tarima del ‘Templo de la Imitación’ volvió a recibir a los imitadores de ‘Yo Me Llamo’, quienes están luchando hasta el cansancio para no perder el cupo en ‘La Escuela’, dentro de ellos ‘Óscar Agudelo’, concursante que recibió ‘palo de lo lindo’ por faltar al estilo tanguero del artista original; César Escola fue uno de los más ofuscados.

PUBLICIDAD

El episodio 46 del reality de Caracol fue uno de los más regulares en nivel de lo que va en el concurso, ya que Escola, Grisales y Ruiz, estaban más que contundentes con sus retroalimentaciones, en especial con quienes se han llevado elogios en capítulos anteriores como ‘Paquita la del Barrio’ y ‘Martín Elías’.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> La ‘Fariana’ de ‘Yo Me Llamo’ terminó de cantarle sus verdades a Amparo Grisales lejos de Caracol

Al ver que a sus compañeros no les estaban saliendo las cosas como querían, el émulo del intérprete de ‘La cama vacía’ se fue con toda la energía para cambiarle el semblante a los calificadores al entonar la letra del tema, ‘Esos tus ojos negros’.

Lastimosamente, para él, los jurados no quedaron convencidos ni en lo más mínimo con su desempeño, hasta el punto Escola y ‘Amparito’, no ocultaron su inconformismo por el hecho de que el imitador perdió el estilo del nacido en el municipio de Herveo, Tolima.

“Percibí algo raro, no me pasó nada con la interpretación, no estuvo presente el acento tanguero del río de La Plata. Tú nos has impresionado con la interpretación muchas veces, no hay que bajar la guardia”, manifestó César, que fue complementado por ‘La Diva inmediatamente: “Hay que estar siempre en la búsqueda, pero no soltar lo que uno tiene”, expresó la caldense.

Por su parte, el imitador se defendió diciendo que se había sobre exigido, y que promete seguir al pie de la letra los consejos que le den los profesores de ‘La Escuela’.