Miranda! en la cima: un recorrido por su historia y sus próximos shows en Colombia

MIRANDA!, es un dúo argentino de electropop formado en 2001, compuesto por Alejandro Sergi y Juliana Gattas. Conocidos por su estilo musical pegadizo y letras ingeniosas, han sido una figura prominente en la escena pop latinoamericana durante más de dos décadas. El duó se encuentra en un gran momento de su carrera, tras haber ganado el prestigioso Gardel de Oro en la última edición de los Premios Gardel 2024 en Buenos Aires. Su música, caracterizada por melodías bailables y una estética visual distintiva, ha conquistado a un público diverso, que por segunda vez en su larga trayectoria pisaran Colombia, para tener su propio show en el corazón de Bogotá, Movistar Arena, y también tendrán paso por Medellín, razón por la que estuvieron hablando para Publimetro.

Miranda! Se ha caracterizado por su habilidad para mantenerse vigente por dos décadas, logrando aún cautivar generaciones más jóvenes, pero ¿cómo recuerdan los primeros años de trabajo y cómo creen que ha evolucionado su música desde ese entonces?

“Recuerdo esos primeros años con mucha nostalgia. Fue una época bastante especial. Empezamos a tocar en Buenos Aires y en ese entonces, el boca a boca todavía era importante, ya que no teníamos redes sociales como herramienta para darnos a conocer. El nombre de nuestra banda se iba corriendo entre amigos, entre la gente, y ver cómo a cada concierto llegaba más público era realmente emocionante. Al principio, venían 100 personas, luego 120, 150, y así, poco a poco, nuestro número de seguidores iba creciendo.

Es increíble recordar cómo era todo nuevo para nosotros. Cuando eres un grupo nuevo, la atención es única. Despiertas esa curiosidad de ser la novedad, pero es una atención que solo se experimenta una vez en la vida, porque después ya no eres ‘nuevo’ nunca más. Es un momento muy especial, uno que siempre voy a recordar con mucha ternura. A veces me da un poco de nostalgia pensar en cómo reaccionábamos ante todo eso, pero lo recuerdo con mucha alegría” mencionó Ale.

Al preguntarles por la fama, Miranda!, respondió de una manera sencilla que no pensaron en ese término tan codiciado en un principio, sino que al contrario pensaban en lo que se les venía a futuro por el hecho de ser artistas “Recién ahora, después de 25 años de carrera, podemos decir que lo que tenemos es una base sólida en la que estamos parados, algo que construimos durante todo este tiempo. Eso nos da una pequeña seguridad, porque ya no pensamos que de un día para el otro la gente se olvide de nosotros. Creo que hemos hecho suficientes cosas como para permanecer en la memoria de muchas personas”expresaron.

También hubo tiempo para recordar los momentos más icónicos que ha tenido el dúo, en lo que Ale Sergi mencionó que la interacción de colegas de la escena argentina, con estrellas como Charlie García, Fito Páez y también el gran Gustavo Cerati, que los llegó a invitar a su estudio de grabación. Además de nombrar también los encuentros con sus fanáticos, recordando una anécdota en específico.

“Uno que recuerdo con mucho cariño es el primero que tuve en Buenos Aires, en un lugar muy pequeño, una fiesta de culto para unas 300 personas. Después de la prueba de sonido, me estaba yendo a casa para volver más tarde, y cuando bajé, pasó un chico y me preguntó: ‘¿Hoy toca Miranda acá?’ Me di cuenta de que él no sabía que yo era parte de Miranda. Me preguntó por qué quería saber si tocaba el grupo, y eso fue muy significativo para mí. Fue la primera vez que alguien fuera de mi círculo de amigos me habló sobre el grupo, porque hasta ese momento solo venían nuestros amigos a los shows."

“Perfecta” es uno de los mayores éxitos de Miranda! Desde su versión original en 2007 la canción ha sido reinventada con colaboraciones notables como la de Julieta Venegas, aportando nuevas texturas y matices. Más recientemente, en 2023 sorprendieron con una versión renovada en su álbum “Hotel Miranda!”, fusionando su sonido clásico con elementos de la música urbana gracias a la participación de María Becerra y FMK. Por eso les preguntamos sobre

¿cuál es su clave para crear música atemporal?

“En cuanto a las canciones que se mantienen vigentes, la realidad es que nosotros no sabemos exactamente qué las hace perdurar. Es algo que la gente decide y sigue escuchando. Muchos artistas reversionan nuestras canciones, lo cual nos da mucha alegría y orgullo. Además, favorece a que la música siga viva y continúe sonando. Pero si supiéramos la fórmula para tener 30 éxitos como ‘Perfecta’, ¡ya la tendríamos! Es algo casi mágico con la música, no sabes qué va a pasar con lo que grabas.”

Uno de los aspectos por lo que también se tiene presente a Miranda es por su particular estilo, que se ha caracterizado por un estilo electropop glamoroso y teatral, con una fuerte presencia de colores vibrantes, vestuarios llamativos y una puesta en escena con elementos futuristas. Ellos la describen como “Somos un poco glamourosos y un poco trash. Desde el principio, pensamos la puesta en escena con conciencia. En nuestros primeros shows, nunca nos subimos al escenario con la misma ropa con la que llegábamos, siempre llevábamos ropa para cambiarnos y vestir las canciones. Sabíamos que la música no siempre iba a enganchar a todo el público, pero queríamos que el show llamara la atención de todos. El estilo, la moda y el visual nos ayudaron a atraer nuevos públicos, y la música fue llegando después. Lo sentimos como una parte integral de nuestra propuesta, un elemento más para comunicar lo que somos.”

¿Qué puede esperar el público Colombiano con el regreso de Miranda!?

“La idea principal sigue siendo la misma: generar una gran fiesta donde todos bailen, canten y se diviertan con nosotros. Y claro, al ser más largo habrá más cambios de vestuario. Nos presentamos con nuestro cuerpo de baile y banda habitual. Para nosotros, es muy emotivo porque vamos a tocar en venues muy lindos y Colombia siempre nos ha tratado muy bien.”

¿Hay algún dress code para sus conciertos?

“No hay dress code. La gente se viste como quiera, algunos hacen cosplay de nuestros videos, otros se visten con sus propios looks. A veces nos ponemos ropa ridícula a propósito para que los fans no tengan miedo de vestirse como les guste. No importa si te ves ‘ridículo’, si te dan ganas de ponértelo, ¡ponételo! La propuesta es esa: un espacio de libertad donde nadie juzga a nadie..”