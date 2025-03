Yeison Jiménez intervino en pelea de Yina con Melissa y lo que preguntó desató las risas

Durante horas de la convivencia del día 46 en ‘La Casa de los Famosos Colombia’ se llevó a cabo un nuevo juicio con la presentadora Karen Sevillano quien expuso las demandas y en el que más de un participante se dijo las verdades en su cara, como el caso de Yina Calderón y Melissa Gate.

PUBLICIDAD

Lea también: Colombiana muestra a su esposo croata imitando el acento costeño de ‘Medusa’ y es viral en TikTok

Tal y como es sabido ambas participantes han tenido muchas diferencias marcadas desde el inicio del reality, por lo que más de una vez han tenido un enfrentamiento verbal en el que las dos han llegado a ser sancionadas por parte del ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos’ por cruzar las líneas del respeto.

“Yina Calderón todo el tiempo me está ofendiendo y agrediendo sin yo hacerle nada. incluso si ustedes han notado, muchas veces la ignoro simplemente y la dejo pasar, pero todo el tiempo está deme y deme y ya la verdad me tiene cansada”, expuso Melissa Gate.

Melissa Gate de 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

La respuesta de Yina Calderón no tardó en llegar y contestó que “lo peor que uno puede hacer en la vida, chicos, es victimarse. Yo no soy una perita en dulce, a mí sí me gusta la controversia, la polémica, es más a lo que me dedico afuera, pero usted no venga a hacerse la asolapada”.

Yina Calderón en 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: RCN

Karen preguntó a Melissa si la ha vuelto a atacar, a lo que la creadora de contenido indicó que está registrado en cámaras, y que “yo no tiro hate, yo respondo hate y todas las veces que he caído en responderte es porque tú empezaste primero, y está grabado, así que no te vengas a hacer la víctima, querida”.

Melissa argumentó que dejó de caer en sus provocaciones, ya que no le ha respondido, pues no le interesa llegar a una agresión. Por lo que le indicó que, de no meterse con ella, tampoco lo hará.

PUBLICIDAD

“Conmigo no te metas, y yo no me meto contigo y ya, y ahí está, pero ella siempre está tirándome todo el tiempo. Y Colombia y 13 países de Latinoamérica son testigos”, dijo Melissa Gate a lo que Yina Calderón indicó que “mientras yo esté en este programa le voy a hacer la vida imposible”.

Yeison Jiménez reacciona a pelea de Yina Calderón y Melissa Gate

El video fue publicado en las redes del canal y del reality consiguiendo la reacción de los televidentes y entre ellas una bastante peculiar, y no es más que la del cantante Yeison Jiménez, quien escribió “Eso es Perú o Col?”.

Yeison Jiménez sobre pelea de Yina con Melissa Gate Foto: captura Instagram @canalRCN

Los seguidores no tardaron en calificar de “ácido” el comentario y aprovecharon de sacar algunos de los apodos que Melissa Gate le ha puesto a Yina Calderón tras las discusiones que han tenido.