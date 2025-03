“Póngale la cara a un profesional”: Laura Acuña tras pasar por complejo procedimiento

La bumanguesa Laura Acuña es una de las presentadoras más reconocidas de Colombia, distinción que está respaldada por su paso por los dos canales de televisión más afamados del país, Caracol y RCN. Estos trabajos le han permitido acumular una vasta comunidad en las redes sociales, plataformas en la que recientemente mostró el sofisticado tratamiento estético al que se sometió.

PUBLICIDAD

Ya son más de 4,5 millones de seguidores los que acumula Acuña en Instagram, red social en la que en los últimos meses ha realizado varias publicaciones relacionadas con su participación en la décima temporada de ‘Yo me llamo’, en la que, hasta la fecha no ha logrado convencer a parte de la audiencia, ya que muchos piden que solo esté al frente Melina Ramírez.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> La ‘Fariana’ de ‘Yo Me Llamo’ terminó de cantarle sus verdades a Amparo Grisales lejos de Caracol

“No sé, pero Laura Acuña ahí no me convence”, “Qué pereza Caracol metiendo a Laura Acuña en todos los programas a la mala”, “Fan de Melina Ramírez desde 2011″, No me gustan las caras de Laura Acuña”, “Lo más hermoso de ‘Yo Me Llamo’ es ver a Melina”, y “Qué comentarios tan fuera de lugar los de Laura Acuña”, fueron algunas de las reacciones.

A pesar de esto, Acuña sigue dándola toda en su trabajo y en su labor como figura digital. Precisamente realizó una serie de historias en la que compartió el nombre del hombre al que le encomienda su piel, más específicamente la de su rostro; el ‘Dr. Hamilton’, como lo conocen en la web; especialista que le colocó a Laura una serie de inyecciones de ácido hialurónico, más específicamente el tratamiento ‘Skinvive’, ell cuál, según el experto: “Es un ácido que no va a generar volúmenes, pero le va a generar hidratación a la piel del paciente. Y Tiene una duración de 8 a 9 meses”.

“Pónganle la cara a un profesional siempre. No improvisen con estos temas”, fueron las palabras de Acuña a sus fans, las cuales se transformaron en consejo para aquellos y aquellas que estén pensando en realizarse un procedimiento similar.