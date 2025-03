Galy Galiano se sinceró y contó cómo fue su travesía para llegar a Bogotá y su trabajo informal

Galy Galiano es un cantante y compositor colombiano con una carrera de más de cuatro décadas en la música. Nació en Chiriguaná, Cesar, y se hizo famoso en los años 80 con su estilo romántico que fusiona balada, pop y música popular como ‘La cita’ ‘Te esperaré’ y 'Me bebí tu recuerdo'.

Galy, fue el primer artista latino en posicionar simultáneamente una canción en los rankings de música tropical, balada y ranchera de Billboard con “Frío de ausencia” en 1981.

¿Cómo fue que llegó Galy Galiano a Bogotá?

En entrevista con Publimetro, Galy reveló detalles de su travesía para llegar a Bogotá y aventurarse en nuevas posibilidades para su vida cuatro décadas después: “La verdad, no sé en qué momento han pasado cuarenta años. Recuerdo cuando me vine de Chiriguaná en un tren,que llamaban el tren de palito, porque los vagones eran de madera. Era lo más rápido en ese momento para llegar a Bogotá. Recuerdo que eran las 6 de la mañana, cuando un amigo, el Chácara, (que fue uno de los personajes que aparece en la novela que hicieron de mi vida) me puso una colchoneta al lado de su cama. Ese día conocí las pulgas. Ahora, tengo que buscar con binoculares si encuentro las picaduras”, finalizó narrando entre risas.

Si bien lo comenta actualmente entre bromas, es una de las cosas que más recuerda antes de incursionar en la música en la selva de cemento de Bogotá. Por otra parte, habló por primera vez de su primer trabajo informal en la capital: “Tengo más recuerdos, pero uno de los más importantes fue cuando me encontré batallando aquí en Bogotá para subsistir. Los días en que tenía que ir con una chacita vendiendo maíz tostado en una bolsita. Yo mismo lo tostaba y me iba a los teatros a venderlos. Esto que estoy contando mucha gente no lo sabe”.

Galy Galiano dio pistas de lo que será su presentación en el Estéreo Picnic 2025

También en medio de la entrevista, Galiano reveló los polos opuestos que los asistentes podrán ver de su presentación, ya que por un lado quiere rendirle homenaje a esos días en los que vendió maíz tostado en teatros, y un factor sorpresa con sus preferencias musicales personales: “Entre otras cosas, llevo un rockero por dentro. Sí, parece irónico (risas) pero es así. Soy una persona muy melómana en todos los aspectos. Te escucho Bob Marley, Rod Stewart, Guns N' Roses, pero también te escucho Diomedes Díaz, a mí me encanta todo. Entonces, de seguro que el alma, así sea un poquito, del rock, también los rockeros lo van a tener ese día”.