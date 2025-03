Coco se sinceró con Melissa Gate y Yina Calderón en ‘La Casa de los Famosos’

La gala 43 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ tuvo el regreso de Gonzalo Escobar, conocido como Coco, quien se convirtió en el sexto eliminado el pasado domingo 9 de marzo tras no conseguir el apoyo del público que lo quería fuera del reality de RCN.

Tal y como se acostumbra el eliminado retorna al escenario de la gala central a acompañar por unos minutos a los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo para luego darle unas últimas palabras a sus excompañeros de reality.

Precisó que estuvo en un punto en el que vio el juego desde otra perspectiva y que se llevó sorpresas gratas y difíciles, por lo que en su intervención precisó que no lo haría para sembrar diferencias, solo que hizo su juego, pero que no lo entendieron.

“Muchachos, nos llamaron para jugar, nos llamaron para que fuéramos estratégicos en grupos, solos, como sea, para crear contenido a Colombia, pero para hacer un contenido bacano y sano. Hicimos hace dos semanas unas pancartas y unas cartas donde le pedíamos a Colombia cosas bonitas, entonces seamos congruentes con las cosas que decimos, escribimos y hacemos”, dijo en primera instancia Coco.

Seguidamente dijo que su juego empezó solo y que este llegaría hasta el momento en el que llegó hasta el día de su eliminación. Reiteró que la pasó rico y que disfrutó, sin embargo, le pidió al grupo de actores abrir los ojos, en el juego, y que jueguen de una manera limpia, sana, honesta y decente.

“No más odio, no más rencor. Melissa, te lo digo de frente no tengo rencor contra ti, no tengo ningún odio ni contra Yina ni contra nadie. Para mí el juego murió ayer. Fue un placer conocerlos a todos. Pásenla rico y Dios los bendiga”, finalizó Coco.