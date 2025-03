Fallece el cantante de Kpop Choi Wheesung a los 43 años, ¿qué dicen las autoridades?

A la edad de 43 años, el cantante de R&B Choi Wheesung fue encontrado sin vida en su hogar en Corea del Sur. El cantante que se hizo popular en su país por haber compuesto e interpretado canciones como ‘ Against All Odds’ e ‘Insomnia’, además de haber sido parte de la banda sonora de dramas como ‘ Moon Embracing the Sun’ y ‘ It’s OK, It’s Love’.

¿De qué murimurió Choi Wheesung?

Tajoy Entertainment, empresa que reprepresentaba al artista, mencionó que habría fallecido por una falla cardiaca: ”El 10 de marzo, nuestro querido artista Wheesung falleció. Fue encontrado en estado de paro cardíaco en su casa en Seúl y posteriormente fue declarado muerto“, añadiendo que “nos duele profundamente dar esta devastadora noticia a los fans que siempre han apoyado y amado a Wheesung. Les pedimos que lo tengan presente en sus pensamientos y oraciones para que pueda descansar en paz”.

Del mismo modo, sus seguidores se han tomado las redes sociales tanto en Corea del Sur como en el resto del mundo, para lamentar el inesperado fallecimiento de Choi.

Si bien no explicaron detalles de lo que habría podido causar dicho paro cardíaco, sus seguidores más fervientes esperan detalles que puedan esclarecer los hechos. Aunque se investiga una posible sobredosis de drogas.

Las muertes y el Kpop

En la industria del entretenimiento de Corea del Sur ha sido evidente la constante presión social que los jóvenes artistas se han enfrentado, lo que ha llevado a algunos atentar contra su vida por críticas o cumplimiento de expectativas. Si bien algunos fallecimientos se han declarado oficialmente como suicidios, algunas pérdidas recientes en la industria como la de Moonbin de la agrupación Astro fue una de las más sonadas en los últimos meses, ya que solo falleció con 25 años de edad.

Si bien la familia de Moonbin decidió mantener en privado las razones de su deceso, todas las muertes de la industria del Kpop permite replantear el consumo, manejo y cuidado que las empresas deberían tener con los artistas.