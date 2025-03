Hija de ‘Alerta’ de ‘La Casa de los Famosos’ se desahogó tras premio de su papá

Ya se completó un mes y medio desde el estreno de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, formato de ‘Nuestra Tele’, en el que aún se mantiene en pie el humorista ‘Alerta’, hombre al que su una de sus hijas le hizo un emotivo homenaje por la actitud y el semblante que ha mostrado en la competencia.

Son cuatro los retoños que tiene Ricardo Lozano, nombre de pila de este cuenta chistes que a sus 59 años se le midió a aceptar este complejo reto de RCN; una de las hijas del exmiembro de ‘Sábados Felices’ de Caracol, Kelly, ha sido parte fundamental en la actual estadía y permanencia de ‘Alerta’ en LCDLFC, debido a que haciendo uso de sus redes hace varias campañas para que su progenitor no caiga en la pleca de eliminación.

Precisamente Lozano llenó de emotividad a los televidentes luego de que en la noche del pasado sábado 8 de marzo recibiera varias sorpresas inesperadas, como ganarse el Premio al Mejor Actor del concurso y recibir una videollamada de su esposa, mujer que le dio un parte de tranquilidad sobre todo lo que está pasando en el exterior, dentro de ellos el cumpleaños de su nieta.

Ante este galardón, su hija Kelly no pudo evitar que el pecho se le llenara de orgullo y decidió mandarle unas palabras a su ‘papito’ mediante Instagram: “Papá, no puedo evitar sentir un inmenso orgullo al verte. Con cada gesto, alegras mi alma y me enseñas a ser mejor. En las alegrías y en las dificultades, estaré contigo hasta el final, porque somos una familia, unidos por un amor inquebrantable. Eres el regalo más precioso que la vida me ha dado y, al tenerte, gané un ser humano extraordinario que ilumina cada día. Te amo con todo mi corazón”, expresó.