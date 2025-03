‘Polilla’ recordó a su amada ‘Gorda Fabiola’ en el Día de la Mujer con desconocida historia en Caracol

El 24 de septiembre del año pasado se apagó la vida de una de las mujeres que más le aportó al humor en su historia, Fabiola Posada, más conocida como ‘La Gordita Fabiola’; mujer que tras partir de este mundo terrenal ha recibido varios homenajes por parte de su esposo Nelson Polanía, hombre que en pleno Día de la Mujer elogio el existir de su amada con una emotiva historia.

Fueron más de 27 años de amor, cariño y respeto los que se regalaron en vida ‘Polilla’ y ‘La Gordita’, pareja que se casó oficialmente en 2016 y de cuyo idilio nació su hijo Nelson David, joven que hoy por hoy es una reconocida figura digital.

El sentido mensaje que le dedico ‘Polilla’ a La Gorda Fabiola por el Día de las Velitas (@polilla_feliz)

Justamente las redes sociales han servido como espacio de sanación para ‘Poli’ y su ‘retoño’, especialmente sus cuentas de Instagram, plataforma en la que Polanía se valió de una desconocida historia con sus compañeros de Canal Caracol, para recordar a su amada en la celebración del Día Internacional de La Mujer.

En una publicación realizada en su perfil donde acumula 938.000 seguidores, ‘Polilla’, reveló cómo fue el paso a paso del día en el que se enamoró por completo de su ‘Gordita’, algo que inició con un partido de fútbol con sus colegas de ‘Sábados Felices’ y continúo con una fiesta en la que bailaron durante 30 minutos en la pista; para luego culminar con una invitación a tomar whiskey.

“Gorda péguese al palo derecho, gritaba don Alfonso en el partido, jocosamente ella obedecía, eran bromas y situaciones de esos encuentros. Me tranquilicé con el pitazo final, era mi 1 vez y me aterraba que el equipo de ‘Sábados Felices’ perdiera su invicto de 20 años en mi debut. En la noche nos preparamos para el show del coliseo, el director confió y me dejó actuar 5 minutos, la di toda, apuntes cortos y concisos:“bien Polilla” me dijo estrechando mi mano y subiendo para presentar al Topolino, yo no lo podía creer, vivía un sueño que solo veía en TV años atrás", contó ‘Polilla’ en la publicación.

“Al final me dice Mandíbula: tenemos una fiesta en el club Sta Marta, si el jefe lo invita (...) Fabiola sentada al otro extremo de la mesa y al son de ‘A dónde irás de la Puerto Rican Power’ le extendí la mano indicándole una sutil invitación a bailar la cual accedió, al encontrarnos en el centro de la pista tomé su mano y por 1 vez rodeé su cintura para empezar a movernos al ritmo de un gusto que nos unía, la salsa romántica, me sentí raro, nunca había bailado con una mujer de tantos kilos, (...) sentí su delicioso aroma que penetraba por mi olfato hasta llegar al cerebro haciéndome un click que nunca me dejó volver a ser el mismo, ni a verla con los ojos sinceros de una amistad que florecía; cuando nos dimos cuenta llevábamos más de media hora en la pista” añadió.