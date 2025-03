A actor de ‘La ley del corazón le negaron cirugías para tratar el cáncer

‘La ley del corazón’ fue una de las novelas emitidas entre 2026 y 2019 por el Canal RCN, donde participaron actores de la talla de Laura Londoño, Mabel Moreno y Luciano D’Alessandro. Pero entre ellos también el actor Conrado Osorio.

Este último se ha pronunciado en sus redes sociales publicando a manera de deuncia la negativa que tuvo por parte de su EPS para someterse a una cirugía para su tratamiento contra el cáncer.

¿Por qué le negaron cirugía contra el cáncer al actor Conrado Osorio?

En el video publicado por el actor, narró que luego de su diagnóstico, fue operado para retirar un tumor con un total de 55 ganglios cancerígenos, pero su lucha sigue. Pero como la gran mayor´ía de pacientes en Colombia, ha manniestado la cantidad de veces que ha tenido dificultades con la EPS que no solo ha afectado su estado anímico, sino también su estado de ánimo.

Asimismo, mencionó que luego de una ronda de quimipterapias, las retomó en Osorio febrero de este 2025: “Casi tres meses alejado de las canchas, no venía a las quimios, las había suspendido, ya que venían dos cirugías”. Pero lastimosamente, necesitaba dos procedimientos quirúrjicos para tratar una molesta que ha estado teniendo en la cadera derecha, pero que en vez de ser aceptadas, solo recibió una negtiva, ya que no fueron autorizadas: “Otra cirugía que no aprobó la EPS. Cosas de Dios”, dijo.

Esta lucha la ha tenido que padecer desde hace 18 meses, pero sus colegas como Marcelo Cezán, le dieron alientos para seguir adelante con esta batalla: “Vamos papá. Todo es posible de la mano de DIOS. Abrazoteee. Te recuerdo con mucho cariño”.

Del mismo modo, se espera que la EPS se pronuncie al respecto.