“Se metió Karola”, la mejor amiga de Emiro le dio palo a la hermana de Yina Calderón

En la noche del miércoles 5 de marzo se llevó a cabo una nueva gala de nominados en ‘La Casa de los Famosos’, en la que los participantes tuvieron una dinámica con pelotas para hacer sus respectivas nominaciones. Cuando llegó el momento, Marcelo Cezán y Carla Giraldo se dispusieron para ofrecer los resultados, donde finalmente quedaron nominados La Abuela, Mauricio Figueroa, Coco y Luis Fernando ‘Negro’ Salas y Norma Nivia, por parte de Yaya.

En la actividad la mayoría de famosos dieron sus puntos a Mauricio y a La Abuela, pero la realidad es que en redes sociales los televidentes han mostrado su intención de que ambos adultos continúen en la competencia. En el caso de La Abuela, ya lleva varias semanas que no ha salido de la placa de nominados, pero sigue siendo salvada por el público, a pesar de su insistencia por regresar a su hogar. Por otro lado, Emiro lleva dos noches en las que le cuesta consolar el sueño, debido a las historias paranormales de La Liendra.

Mientras que por fuera del reality, los allegados a los participantes no se la están llevando tan bien, este es el caso de Karol Acendra, una creadora de contenido digital quien es mejor amiga de Emiro Navarro y Juliana Calderón, una de las hermanas de Yina Calderón. Ambas tuvieron un caluroso encuentro en el pódcast de Dimelo King, esto después de que Juliana hiciera algunos comentarios sobre Karola, quien no dudó en reclamarle, llegando incluso a gritarla.

Todo ducedió cuando Dimelo King puso a Juliana en una videollamada, para después pasarle el celular a Karola que le dio unas fuertes palabras: “Juli, Juliana pa´que saltes aquí ve, sapa porque nadie te llamó, empezando por ahí. Sapa eres tú, que no tienes que estar metida en lo que no te importa. Te voy a decir una cosa mi reina, cállete si me quieres escuchar, ¿no que soy tibia? (...) Eres una sapa, diciéndome colgada a mí cuando la colgada aquí eres tú, que sin tu hermana nadie te conocía solo la mamá tuya, de vaina porque te parió (...)"

Los clips de este momento se harían virales y los comentarios indicarían que Karola se reivindicaría después de su encuentro con Yaya Muñoz, a la que finalmente no le dijo nada en su salida del reality. “Karola ya recuperó todos los puntos que perdió en ‘Buen Día’ con Yaya”, “Se me pasó el enojo con Karola.”, “¿Porque debería tratar asi a Yaya? Si Yaya no le falto el respeto, mientras Juliana si la insulto. Obviamente, la reacción es diferente" son algunos de los comentarios.