Sandra Muñoz, de ‘La casa de los famosos’ mostró el dolor que afronta por el fallecimiento de su pareja, “no soy tan fuerte”

‘La casa de los famosos’ es un ‘reality’ bastante famoso en Latinoamérica, pues desde hace varios años ha logrado ser uno de los favoritos por parte de los televidentes, llegando a Colombia durante el 2024, con reconocidas figuras quienes dieron de que hablar por sus actitudes, pero quien se terminó llevando el premio fue, precisamente, Karen Sevillano, quien se llevó 400 millones de pesos. Pero, durante esta primera temporada, fueron varios los participantes que dieron de que hablar, entre ellos Sandra Muñoz, quien generó amores y críticas, para ahora mostrar el dolor que siente por el fallecimiento de su pareja.

¿Qué le pasó a la pareja de Sandra Muñoz, de ‘La casa de los famosos’?

Durante el mes de diciembre en redes sociales se difundió la muerte de un hombre a causa de un atraco en Cali, donde varios internautas aseguraron que se trataba de la pareja de Sandra Muñoz, a pesar de ello, la empresaria optó por guardar silencio, enfocándose en su familia, sin embargo, en varias ocasiones ha evidenciado la tristeza con la que cuenta, bajo la canción ‘Confieso’ de Kany García.

Ahora, en una de sus más recientes apariciones, Sandra además de indicar con una imagen del cielo: “Hoy amanecí extrañándote mucho mi amor”. Seguidamente, la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ reiteró: “Estaba ahorita mirando mensajitos que varias personas me escriben de cómo haces para ser tan fuerte, yo no soy tan fuerte, simplemente soy consciente de que mi vida pase lo que pase tiene que seguir, tengo hijos, tengo obligaciones económicas, tengo un compromiso conmigo misma tras las adversidades. Ahora estaba llorando, no estoy tan fuerte y esto lo subo para que si hay personas que están pasando por este momento, por momentos difíciles, sea la situación que sea, tengo muy presente que aunque el mundo se nos viene encima y que se nos está derrumbando de a pedacitos siempre hay una oportunidad”.

Lo que queda en evidencia es que a pesar del dolor, Sandra busca seguir adelante con cada uno de sus proyectos, recibiendo así un sinfín de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.