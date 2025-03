Medusa finalmente se estrenó y el acento costeño de los actores no convenció a muchos

‘Medusa’ es una serie colombiana de Netflix que ha resonado bastante por estos días, para estrenarse este 5 de marzo de 2025 en la plataforma de streaming. La trama gira en torno a Bárbara Hidalgo, una exitosa empresaria de la costa caribeña de Colombia, que tras sobrevivir a un intento de asesinato regresa en busca de justicia. La serie explora los oscuros secretos de una familia adinerada y poderosa, prometiendo ser un thriller lleno de intriga, misterio y giros inesperados. Protagonizada por Juana Acosta, Sebastián Martínez y Manolo Cardona.

El nuevo proyecto de la plataforma cuenta con 12 capítulos y encabezó la lista de estrenos de Netflix para este 2025, siendo uno de los mayores atractivos para el público. Además, se conoció que la mencionada serie fue aprobada para recibir el incentivo CINA (Certificado de Inversión Audiovisual), otorgado por el gobierno colombiano y administrado por Proimágenes.

Medusa contó con una campaña de expectativa bastante llamativa en compañía del abogado Abelardo de la Espriella, que un video expresaba su deseo de evitar a toda costa que saliera al aire esto a causa de esta inspirada en una de las familias más poderosas de Barranquilla y la primera en la que mayoría de gente piensa, es en los Char.

En X ya se reúnen varios comentarios de quienes ya están al día con la serie y el cometario más recurrente es que el acento de los actores está muy forzado y que no es nada cómodo, que no es agradable ver a actores que no son costeños imitando el acento.

“Me da risa el acento reforzado de Manolo Cardona en ‘Medusa’, buen actor, pero esa tiradera de “monda” cada segundo ¿qué?“, ”Ayer empecé a ver esa serie ‘Medusa’ pero honestamente me sacó de la seria esa echadera de monda cada 5 segundos sin contexto, como si nosotros los costeños echamos monda porque si y monda porque no, esa, monda no me gustó.“, ”Lo peor que pueden hacer es colocar gente cachaca para interpretar personajes costeños, se pasan de la exageración en querer entrar en el personaje como tal, y tirar monda cada 15 min tampoco es que ayude mucho"