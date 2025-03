Cami Pulgarin se fue con toda en contra de una de las hermanas de Yina Calderón

Cami Pulgarín, antes Juan Camilo Pulgarín hace unos meses anunció su transición de género, esto después de tomar la gran decisión de operarse. Cami es reconocida por ser influencer, comediante y creadora de contenido, recordada por su personaje de ‘María José’ con el que se dio a conocer ya hace unos años en las redes sociales por las parodias y doblajes que hacía del famoso programa “Keeping Up With the Kardashians”. Para este usaba una peluca de cabello, corte y de color negro, además Cami se ponía atuendos y pelucas femeninas. Por otro lado, Cami también hizo parte del reality de ‘La Casa de los Famosos’ del cual ha estado bastante pendiente.

Recientemente en sus historias mostró el “fastidio” que le produce cuando alguna de las Calderón hace un comentario, razón por la que Juliana Calderón no se quedó callada y le dio una contundente respuesta donde incluso le hace comentarios por su transición de género: “Cami Pulgarin o sea Camilo, ¿estamos hablando del mismo? Camilo estuvo el año pasado en La Casa de los Famosos y no generó nada, fue un mueble completo, el público lo saco por mueble, le paso lo de La Jesuu. Entonces ahora quiere generar y a con nosotras, con lo de las cirugías tampoco generó nada, lo vamos a ayudar con una historia (...)" Fueron algunas de las palabras de Juliana.

A lo que Cami le contestó: “Amores por ahí vi en una página de chismes que me respondió la sombra de Yina, una de sus hermanas, no sé cuál es cuál. El caso es que ¿amor por qué tu rabia? Porque eres la sombra de tu hermana y siempre lo serás. Por lo menos yo fui el mueble en un reality y tu, siempre vas a estar detrás de la pantalla, nunca en la pantalla, acostúmbrate. Así como estás acostumbrada a hablar de todo el mundo, pues te toco soportar que yo diga que eres una metida (...)"