“Pa’l Carajo”, Marc Anthony después de vivir un incómodo momento durante el Carnaval de Barranquilla

El Carnaval de Barranquilla le da fin a sus diferentes eventos el próximo 4 de marzo y el pasado sábado se llevó a cabo el famoso Metroconcierto Histórico del Carnaval, el cual celebraba 15 años y en su cartel de artistas hacía parte Marc Anthony, Juan Luis Guerra encabezando el cartel. Además de varios artistas colombianos, entre ellos Gusi, Sergio Vargas, Rafa Pérez, Jessi Uribe y Dekko, este se llevó a cabo en el Estadio Romelio Martínez.

A pesar de que todo se llevó a cabo con éxito, en la presentación de Marc Anthony se dio un momento que llamó la atención, al artista molestarse cuando uno de los asistentes en el público le lanzó una botella de agua. Ante esto, el neoyorquino no se quedó callado y expresó su molestia haciendo un reclamo de que pesar de que le gusta visitar el país, le parecía que era una falta de respeto este acto ante su show.

Al respecto expresó: “Les voy a decir algo. El que me tiró la botella que tenga los cojones de decirme quién era, cojones. Oíste, no, no, no, aquí no. Siempre les he respetado, amo a Colombia pero, si me tiran algo, ‘pal’ carajo!”. En los comentarios de la publicación, la gente también expresó su disgusto ante la falta de respeto y más en un evento tan importante.

Esta no sería la primera vez que le sucede esto al artista en el país, pues paso algo similar, al presentarse en la Feria de los Flores de Medellín en el 2022, donde Marc Anthony indicó que le hacía falta de un aguardiente, por lo que uno de los asistentes se tomó muy en serio y le lanzó una botella al cantante, quien reaccionó con un grito en medio de la canción que estaba interpretando.