Marcela Reyes contó las consecuencias que le ha traído sus últimas cirugías

La DJ y empresaria Marcela Reyes, conocida por su talento en la guaracha y su constante actividad en redes sociales, compartió con sus seguidores los malestares que ha enfrentado tras someterse a recientes retoques estéticos. A través de sus historias de Instagram, relató cómo ha lidiado con los efectos postoperatorios y los tratamientos a los que ha recurrido para recuperarse.

En un video, Marcela explicó que acudió a una sesión de cámara hiperbárica para aliviar sus dolencias. “Ando con el ánimo rarísimo, me acosté a llorar y lloraba y lloraba. He estado bajoneada, creo que es por la anestesia general. Verme tan quieta me afecta, aunque no dejo de trabajar desde el teléfono y sigo con mis compromisos”, comentó la DJ. A pesar de sentirse hinchada y con retención de líquidos, Reyes manifestó su deseo de mantener informados a sus seguidores sobre cada etapa del proceso de recuperación.

Cámara hiperbárica: un aliado en la recuperación estética

La cámara hiperbárica es un tratamiento que consiste en respirar oxígeno puro en un ambiente con alta presión atmosférica. Esta terapia es conocida por acelerar la cicatrización, reducir la inflamación y mejorar la oxigenación de los tejidos, lo que resulta beneficioso para pacientes que, como Marcela Reyes, buscan optimizar su recuperación tras cirugías estéticas.

En otro clip, Reyes mostró cómo era introducida en la cápsula hiperbárica, explicando los beneficios que esperaba obtener. “Vamos bajando muchos medicamentos, pero ahí vamos”, dijo con optimismo, dejando ver su compromiso con la salud y bienestar para continuar con sus proyectos personales y profesionales.

Marcela, fiel a su estilo transparente, sigue compartiendo cada avance, demostrando que, incluso en los momentos difíciles, mantiene su espíritu luchador y su pasión por la música y los escenarios.