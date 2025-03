La Liendra pide que Mateo Carvajal entre a ‘La Casa de los Famosos’ para presentarle a Karina

Todo está listo para que el 6 de marzo ingrese un nuevo habitante a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ tal y como lo han anunciado Marcelo Cezán y Carla Giraldo desde el escenario de la gala del reality de RCN y se trataría de Mateo Carvajal según las especulaciones.

Es de recordar que Mateo Carvajal fue ganador del ‘Desafío’ del 2017 de Caracol y además formó parte de ‘Survivor La Isla de los Famosos’ del 2023 de RCN, hasta que renunció a los pocos días por inconformidades con las condiciones en las que estaban en la Playa Espartos.

Mateo Carvajal no se quedó callado ante críticas por nuevo tatuaje Foto: Instagram @mateoc17

Día atrás, en medio de la convivencia de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ la participante Karina García sostenía una conversación con José Rodríguez, Emiro Navarro y Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, sobre lo que fue el tiempo que pasó en el reality con Marlon.

“Normal, porque yo con él compartí qué bebé… ¿ocho días? Yo no estaba ni enamorada ni encoñad@ ni nada, o sea, normal. Sino que, pues igual yo como mujer no voy a quedar bien ¿sí me entiendes?”, dijo Karina García.

Karina se mostró negativa al conocer la atracción que Camilo Trujillo reveló que tiene por ella. Primeramente, por respeto a Emiro quien gusta del actor y lo otro, por la relación que tuvo con Marlon Solórzano, el segundo eliminado.

Karina García y Marlon Solórzano en 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: RCN

Sin embargo, seguidamente precisó que dependerá del tiempo que dure en competencia lo que la haría cambiar de opinión y en especial si llega a formar parte de la competencia la persona que sería su talón de Aquiles en caso de hacer entrada al reality de RCN.

“Pero si yo duro acá cuatro meses y entra alguien bien papacito, yo no sé qué pueda pasar, yo soy sincera. Hay una persona que si entra acá sería mi talón de Aquiles. Y usted sabe quién es”, indicó Karina García.

Por su parte, La Liendra se acercó a una de las cámaras para hacer una petición, pues reveló el nombre de la persona que cree le sumaría al reality, y que además ya le tiene una compañera para presentarle, refiriéndose a Karina, y no es otro que Mateo Carvajal.

“Traigan a Mateo. A Mateo Carvajal, démosle otra oportunidad, yo sé que Mateo se retiró de ‘La Isla de los Famosos’ por zancudos, yo sé que Mateo es mera… pero démosle otra oportunidad. Él me dijo que quería venir, pero que no se había podido llegado a un acuerdo, que tal, traigan a Mateo Carvajal en el próximo combo, que venga. Le pido a toda la audiencia que nos está viendo que le digan a producción que traigan a Mateo Carvajal, aquí le tengo a una amiga para presentarle”, indicó La Liendra.