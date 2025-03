Yaya Muñoz le hizo llamado de alerta a fans de Emiro para que no lo saquen de La ‘Casa de los Famosos’

La segunda temporada de ‘L a Casa de los Famosos’ sumó su quinta eliminada en la noche del pasado domingo 2 de marzo, Yaya Muñoz, mujer que, tras salir del set de ‘Nuestra Tele’ ha estado haciendo varias entrevistas, y en una de ellas hizo un llamado de alerta para aquellos que quieren ver ganar a Emiro Navarro.

PUBLICIDAD

En la mañana de este lunes, Muñoz fue la invitada principal al programa ‘Buen día, Colombia’, formato en el que la producción le mostró un video protagonizado por Melissa Gate, en el que la influencer le ponía el dedo en la herida a Yaya por su eliminación, asegurándole que iba a hacer lo posible para tener un contacto más cercano con José Rodríguez, hombre con el que Muñoz recogió varios afectos y cariño.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> ‘El Jefe’ sanciona a Melissa Gate por insultar a Yina Calderón por su condición médica

“El negro es mi color favorito. Hoy me dicen, la quita maridos, la roba mozos y la recoge ex. Así que escondan a sus maridos señoras porque ando soltera y desatada”, fueron las palabras de Melissa que fueron contestadas por Yaya de una manera distinta, ya que dejó atrás sus sentires para mostrar su preocupación por el futuro de Navarro.

“Tenga cuidado la gente de Emiro porque ella va a ser el talón de Aquiles de Emiro y lo digo desde ya. La gente que quiere ver a Emiro Ganar, ella le va a quitar ese puesto. Tengan cuidado y yo sé por qué se los digo. Si eso da risa, pero ella está mal, ella mantiene mal, ella llora. Entre tanta cosa que demuestra estar bien y tanta sonrisa, en realidad no lo está y lo digo porque lo vi. Eso no es sinónimo de paz y tranquilidad, da risa, pero ella no está bien", manifestó Yaya.