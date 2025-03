“Te faltó Karola”, así le han comentado a la mejor amiga de Emiro Navarro por su confrontación con Yaya Muñoz

Una semana más en ‘La Casa de los Famosos’ donde en la noche del domingo se conoció el nombre del eliminado y durante el posicionamiento, Melissa Gate no se paró ante Yina Calderón, sino ante Yaya Muñoz, a quien consideraba como su nueva enemiga, pero a petición del público resulto ser la eliminada. Esto se esperaba desde la anterior semana, donde también estaba nominaba y para sorpresa de todos salió fue La Jesuu.

Quien obtuvo el mayor porcentaje de votos fue Coco, seguido de ‘La Abuela’, Yina Calderón, ‘La toxi’ costeña' y quienes disputarían del último cupo fueron Yaya Muñoz y Karina García, finalmente tuvo que salir Yaya al obtener 12.47%.

Si bien Yaya no había quedado nominada en primer momento, pero después llego a la placa por Melissa Gate quien tuvo el poder para salvar a Emiro e intercambiarla por ella. Por otro lado, al salir los famosos hacen un recorrido por varios medios de comunicación del país, contando su experiencia en el reality. En la mañana de este lunes, Yaya fue invitada a ‘Mañana Express’ y ‘Buen día, Colombia’, donde los presentadores mostraron varios momentos de los que ella fue protagonista en el show e incluso algunos incómodos, como cuando le pidió a Coco que la salvara de la eliminación.

Otro de los momentos durante su visita fue la llamada que hicieron con la influenciadora barranquillera, Karola quien es la mejor amiga de Emiro y anteriormente había visitado el programa matutino y había indicado que no quería cerca a su amigo de Yaya. Esta vez tuvo que confrontarla y reiterar lo que había dicho antes, pero para muchos estuvo “muy floja” la intervención de Karola, quienes esperaban que le hablara mucho más duro.

Las palabras de Karola fueron: “Te quería decir que yo no tengo nada en contra tuyo porque no me has hecho nada, pero hay cosas de ti que no comparto que vi en el programa, ¿me entiendes? También recibí muchos mensajes de mis amigos, del público, de la familia de Emiro que no querían que tú estuvieses cerca de él (...) Te agradezco porque defendiste a Emiro, me encanto y te lo agradezco porque cumpliste al menos algo que habías prometido (...)"

Al respecto, en los comentarios, Karola se ha llevado algunas críticas por sus palabras: "La Karola es la muestra que la gente solo es valiente detrás de un celular“, ”Te faltó Karola, te faltó“, ”Karola, la propia tibia“, ”Tanta peledeara y cuando la tuvo enfrente le dio miedito“, ”Esa Karola si es muy tibia“.