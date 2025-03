Nominados a los Premios Óscar: Demi Moore y Adrien Brody pudieran hacer historia

Lo mejor del cine se reunirá ante Conan O’Brien en el Teatro Dolby en Ovation Hollywood para conocer a cada uno de los ganadores de los Premios Oscar 2025. En Colombia la alfombra roja dará inicio a las 6:00 p.m. mientras que el horario de los premios Oscar será a las 7:00 p.m.

Los premios Oscar llegan en medio de diversas polémicas que tienen su punto central en una de las protagonistas de ‘Emilia Pérez’, como lo es la actriz Karla Sofía Gascón quien recibió fuertes críticas por publicaciones que fueron catalogadas como racistas, xenófobas y clasistas.

Adrien Brody

La premiación llega también en medio de lo que pudiera ser la repetición de Adrien Brody en la categoría de mejor actor, pues es de recordar que ya ganó el premio en el 2002 y en ese entones se convirtió en el actor más joven en hacerlo.

De ganar el Oscar a mejor actor, sería la segunda vez que Adrien Brody lo haría con una película de drama histórico y con un personaje con ascendencia judía. En la primera película ‘El Pianista’ su personaje vive la guerra en primera persona, mientras que en ‘El Brutalista’ lo hace como inmigrante en búsqueda de una nueva oportunidad haciendo lo que mejor sabe hacer: innovación.

Demi Moore

Por su parte, Demi Moore se alzó a principios de año con el Globo de Oro, el cual ha sido un indicativo a lo largo del tiempo, en algunos casos, sobre quién se gana el Oscar. Durante esa premiación la actriz dio un discurso que cautivo a todos los espectadores.

Al subir a recibir el premio indicó que no lo esperaba, y que estaba en shock debido a que ha estado haciendo lo mismo por décadas, y que esa era la primera vez que era reconocida con un premio por su trabajo. Y seguidamente reveló dos cosas que le sucedieron en el pasado: una que la estancó y otra que la ayudó a salir de ese punto.

“Esta es la primera vez que gano algo como actriz y me siento tan humilde y tan agradecida. Hace 30 años, un productor me dijo que yo era una actriz de palomitas de maíz y en ese momento eso me hizo sentir que esto no era algo que se permitía tener, que podría hacer películas que fueran exitosas, con mucho dinero, pero que no podía ser reconocida. Y lo compré y creí que…y eso me corroía durante un tiempo hasta el punto en que pensé hace que tal vez esto era, tal vez estaba terminado, que tal vez había hecho lo que se suponía que debía hacer. Y cuando estaba en un punto bajo, llegó ese mágico regalo, valiente, en una caja. El guion de ‘La Sustancia’ y el Universo me dijo que no has terminado”, dijo en primera instancia Demi Moore.

Seguidamente agradeció a Coralie Fargeat quien es la escritora, productora y directora de ‘La Sustancia’ en la que Demi Moore comparte escena con Margaret Qualley y Dennis Quaid, en la que en la trama el personaje recurre a un elemento llamado ‘La Sustancia’ que le permite sacar de su cuerpo a otro ser, pero mucho más joven, para alternarse por días.

“Y estoy muy agradecida con Coralie. Por confiar en mí para interpretar a esta mujer, a Margaret por ser la otra mitad de mí, qué podría haber hecho sin ella cuidándome. A los que han estado conmigo durante más de 30 años, especialmente a las personas que creyeron en mí cuando yo no lo hacía. Y diré algo que creo que esta película está trasmitiendo: en esos momentos cuando no creemos que seamos lo suficientemente inteligentes, o bellos o delgados o lo suficientemente exitosos o que básicamente no es suficiente una mujer me dijo ‘solo sé que nunca serás suficiente, pero puedes saber el valor de tu valor si dejas la vara con la que te mides’. Y así hoy celebro esto como un marcador de mi totalidad y del amor que me está conduciendo y por el regalo de hacer algo que amo y que me recuerde que pertenezco a esto”, finalizó Demi Moore.

Películas favoritas a ganar el Oscar

La película ‘Emilia Pérez’ encabeza con 13 nominaciones, le sigue ‘Wicked’ con 10 nominaciones, mientras que ‘A Complete Unknown’ y la polémica ‘Conclave’ con 8 nominaciones.

Por su parte la película ‘Anora’ alcanzó 6 nominaciones, Dune II consiguió 5 nominaciones y ‘The Substance’ también con 5 nominaciones, entre las más destacadas.

Mejor Actor

Adrien Brody / The Brutalist

Timothée Chalamet / A Complete Unknown

Colman Domingo / Sing Sing

Ralph Fiennes / Conclave

Sebastian Stan / The Apprentice

Mejor Actriz

Cynthia Erivo / Wicked

Karla Sofía Gascón / Emilia Pérez

Mikey Madison / Anora

Demi Moore / The Substance

Fernanda Torres / I’m Still Here

Mejor Actor de Reparto

Yura Borisov / Anora

Kieran Culkin / A Real Pain

Edward Norton / A Complete Unknown

Guy Pearce / The Brutalist

Jeremy Strong / The Apprentice

Mejor Actriz de Reparto

Monica Barbaro / A Complete Unknown

Ariana Grande / Wicked

Felicity Jones / The Brutalist

Isabella Rossellini / Conclave

Zoe Saldaña / Emilia Pérez

Mejor Dirección

Anora / Sean Baker

The Brutalist / Brady Corbet

A Complete Unknown / James Mangold

Emilia Pérez / Jacques Audiard

The Substance / Coralie Fargeat

Mejor Película

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune II

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Largometraje de animación

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Cortometraje animado

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Cinematografía

The Brutalist / Lol Crawley

Dune II / Greig Fraser

Emilia Pérez / Paul Guilhaume

Maria/ Ed Lachman

Nosferatu / Jarin Blaschke

Diseño de vestuario

A Complete Unknown / Arianne Phillips

Conclave / Lisy Christl

Gladiator II / Janty Yates and Dave Crossman

Nosferatu / Linda Muir

Wicked / Paul Tazewell

Largometraje documental

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Cortometraje documental

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Mejor Edición

Anora / Sean Baker

The Brutalist / David Jancso

Conclave / Nick Emerson

Emilia Pérez / Juliette Welfling

Wicked / Myron Kerstein

Mejor Película Internacional

I’m Still Here / Brazil

The Girl with the Needle / Dinamarca

Emilia Pérez / Francia

The Seed of the Sacred Fig / Alemania

Flow / Letonia

Mejor Maquillaje

A Different Man / Mike Marino, David Presto and Crystal Jurado

Emilia Pérez / Julia Floch Carbonel, Emmanuel Janvier and Jean-Christophe Spadaccini

Nosferatu / David White, Traci Loader and Suzanne Stokes-Munton

The Substance / Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon and Marilyne Scarselli

Wicked / Frances Hannon, Laura Blount and Sarah Nuth

Música (Partitura original)

The Brutalist / Daniel Blumberg

Conclave / Volker Bertelmann

Emilia Pérez / Clément Ducol and Camille

Wicked / John Powell and Stephen Schwartz

The Wild Robot / Kris Bowers

Música (Canción Original)

El Mal de Emilia Pérez; música de Clément Ducol y Camille; Letra de Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard

The Journey de The Six Triple Eight; música y letra de Diane Warren

Like A Bird de Sing Sing; música y letra de Abraham Alexander y Adrian Quesada

Mi Camino de Emilia Pérez; música y letra de Camille y Clément Ducol

Never Too Late de Elton John: Never Too Late; música y letra de Elton John, Brandi Carlile, Andrew Watt and Bernie Taupin

Diseño de producción

The Brutalist / Diseño de producción: Judy Becker. Decoración de escenario: Patricia Cuccia

Conclave / Diseño de producción: Suzie Davies. Decoración de escenario: Cynthia Sleiter

Dune II / Diseño de producción: Patrice Vermette. Decoración de escenario: Shane Vieau

Nosferatu / Diseño de producción: Craig Lathrop. Decoración de escenario: Beatrice Brentnerová

Wicked / Diseño de producción: Nathan Crowley. Decoración de escenario: Lee Sandales

Cortometraje Live Action

A Lien / Sam Cutler-Kreutz and David Cutler-Kreutz

Anuja / Adam J. Graves and Suchitra Mattai

I’m Not a Robot / Victoria Warmerdam and Trent

The Last Ranger / Cindy Lee and Darwin Shaw

The Man Who Could Not Remain Silent / Nebojša Slijepčević and Danijel Pek

Sonido

A Complete Unknown / Tod A. Maitland, Donald Sylvester, Ted Caplan, Paul Massey and David Giammarco

Dune II / Gareth John, Richard King, Ron Bartlett and Doug Hemphill

Emilia Pérez / Erwan Kerzanet, Aymeric Devoldère, Maxence Dussère, Cyril Holtz and Niels Barletta

Wicked / Simon Hayes, Nancy Nugent Title, Jack Dolman, Andy Nelson and John Marquis

The Wild Robot / Randy Thom, Brian Chumney, Gary A. Rizzo and Leff Lefferts

Efectos Visuales

Alien: Romulus / Eric Barba, Nelson Sepulveda-Fauser, Daniel Macarin and Shane Mahan

Better Man/ Luke Millar, David Clayton, Keith Herft and Peter Stubbs

Dune II / Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe and Gerd Nefzer

Kingdom of the Planet of the Apes / Erik Winquist, Stephen Unterfranz, Paul Story and Rodney Burke

Wicked / Pablo Helman, Jonathan Fawkner, David Shirk and Paul Corbould

Mejor Guión Adaptado

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Mejor Guión Original

Anora / Escrito por Sean Baker

The Brutalist/ Escrito por Brady Corbet, Mona Fastvold

A Real Pain / Escrito por Jesse Eisenberg

September 5 / Escrito por Moritz Binder, Tim Fehlbaum. Coescrito por Alex David

The Substance / Escrito por Coralie Fargeat