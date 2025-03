Maluma le envió un contundente mensaje a los jóvenes en su presentación en el Carnaval de Barranquilla gracias a su abuela

En la noche de eseste 28 de febrero, El estadio Romelio Martínez de Barranquilla fue el escenario principal donde locales y visitantes se reunieron para coronar a los reyes del carnaval: Tatiana Angulo Fernández de Castro y Gabriel Marriaga Tejada. Con bailes típicos y la alegría característica del carnaval, más de 400 bailarines fueron protagonistas de la “Sinfonía de Carnaval”.

Alrededor de 12 mil personas vivieron el momento, que sin duda tuvo la cuota musical a cargo de diferentes artistas, entre ellos, Maluma.

¿Qué fue lo que dijo Maluma en el Carnaval de Barranquilla?

En medio de su presentación musical donde deleitó a sus seguidores con sus canciones más icónicas, Maluma aprovechó el momento para enviarle un mensaje a los jóvenes del país: “Veo muchos jóvenes aquí y yo desde hace como un mes o dos vengo cambiando mucho de pensar. Antes tenía una mente un poco banal y siempre pensaba en simplemente ser famoso. Ahora, las cosas han cambiado, y el mensaje ha cambiado para siempre: Quiero decirle a los jóvenes que no se cansen de soñar, no se cansen de luchar por sus sueños. Por más difícil, por más lejano que parezcan, mi gente, nunca se cansen”.

Y de paso sugirió una reflexión, a su manera, del uso de las redes sociales: “Puede sonar aburridor lo que les voy a decir, pero las redes sociales no sirven pa’ ni mierda, no se comparen, no se comparen en el Instagram en el TikToK, sean auténticos. no hay valor más grande que ser auténticos en esta vida. No trabajen por los seguidores. No trabajen por la fama”.

Cabe recordar que hace unos meses su abuela falleció, lo que sería quizá el mayor motivo para dicho cambio de pensamiento y compartirlo con los asistentes más jóvenes a la coronación de los reyes del carnaval.