Exparticipante de ‘El Desafío’ se quejó que Barranquilla es un “caos” por el carnaval

El Carnaval de Barranquilla, una de las festividades más emblemáticas de Colombia, convierte cada año las calles de la ciudad en un escenario de color, música y tradición. Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, este evento refleja la riqueza del folclor caribeño a través de desfiles, danzas tradicionales y disfraces que narran la historia de la región. Durante cuatro días, barranquilleros y turistas se entregan a la alegría de una celebración que exalta la identidad local.

Sin embargo, no todos comparten el entusiasmo carnavalesco. Las festividades implican cierres de calles y un bullicio constante que algunos ciudadanos califican de “caos”. Entre quienes han expresado su descontento se encuentra Valerie de la Cruz, conocida como Beba, ex participante del reality show El Desafío. La modelo manifestó su molestia en redes sociales, afirmando que “Barranquilla está hecha un caos”, acompañando su mensaje con un emoji de sufrimiento.

Beba, quien parece optar por un estilo de vida alejado de las festividades, compartió con sus seguidores que prefiere enfocarse en su rutina de entrenamiento. En una historia de Instagram, comentó: “En Barranquilla estamos modo carnavales, bueno, están, porque yo no celebro carnavales. Así que estoy en modo entrenamiento y más feliz que una lombriz porque me llegó esta caja de proteínas, no saben lo que esto me hace feliz”.

Además, preguntó a sus seguidores cómo planeaban pasar el largo fin de semana: carnavalear, descansar con la familia o viajar.

Beba Exparticipante de El Desafío 2024. / Foto: Instagram @bebadlacruz - Tomada el 28 de febrero de 2025.

A pesar de las divergencias, la fiesta sigue siendo un punto de encuentro que proyecta a Barranquilla ante el mundo, consolidándola como epicentro de la tradición y la diversidad cultural colombiana.