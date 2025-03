Critican a Mateo ‘Peluche’ Varela por lo que hizo en ‘La Casa de los Famosos’

La gala 34 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ dejó cambios en la placa de nominados y es que se redujo a seis la cantidad de participantes en riesgo de salir de la competencia.

PUBLICIDAD

Lea también: Don Mauricio y La Abuela se reconciliaron y terminaron en “arrunchis”

La primera decisión de la noche fue para Karina García, quien contestó la tercera y última llamada del ‘Jefe’ y tuvo que decidir a quienes de sus compañeros en placa le quitaba la oportunidad de ser salvado.

“Yo creo que tengo que ser objetiva, como con todo lo que ha pasado. Entonces, sin tener nada en contra de esa persona, yo gracias a Dios tengo la capacidad de pasar la página super rápido, de superar y no tener rencor en mi corazón, y en vista de que con las otras personas me va bien con ellas, sería Coco”, dijo Karina García, por lo que Marcelo Cezán le reiteró que no podía ser salvado por ‘Peluche‘.

Momentos más tarde fue la oportunidad de Mateo ‘Peluche’ Varela y su decisión de salvar a uno de los nominados recayó sobre José Rodríguez. El momento no pasó desapercibido por los más fervientes seguidores del reality de RCN quienes manifestaron su descontento en las redes sociales.

"Que Mateo no espere ni medio voto mío en un futuro. Ya van 2 veces que nos saca al mueble de José de la placa", “te odio Mateo por salvar a José”, “Peluche sacando nuevamente de la Placa a Jose, ya sabemos porque quien no votar para salvar una vez esté en placa el #SalvaMuebles” y “Ese peluche se hace coger más fastidio sacando a José a cada rato de esa placa 😡 😡 😡 queremos a José fuera de esa casa", son solo algunas de las reacciones que destacan.

Así quedó la placa de nominados de ‘La Casa de los Famosos Colombia’

A la placa final de nominados de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ llegan Coco, esto como parte de la decisión de La Jesuu, la reciente eliminada. Yina Calderón por nominación al azar y La Abuela nominada por el público.

PUBLICIDAD

A ellos se suman La Toxi Costeña y Karina García nominadas por la casa y Yaya Muñoz nominada por Melissa Gate tras retirar a Emiro Navarro por la segunda llamada del ‘jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’.