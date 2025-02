Tras el primer concierto de J-Hope en Seúl, se conoce el setlist que cantará en Latinoamérica

J-Hope comenzó su tan anhelada gira mundial en su natal Corea del Sur en el KSPO Donde donde sus fans (ARMY) pudieron disfrutar de sus primeras canciones en vivo después de pasar 18 meses prestando su servicio militar obligatorio. Había mucha expectativa en cuanto al repertorio que interpretaría.

Finalmente, el día llegó, y se conocieron las canciones que que cantará en el resto del mundo.

¿Qué canciones cantó J-Hope en su concierto en Seúl?

En total, el cantante interpretará un total de 26 canciones divididas en tres partes, donde no solo cantará los sencillos de sus álbums en solitario, sino que también cantará su más reciente lanzamiento junto a Miguel Sweet Dreams. Después de las tres noches de dicho concierto en Seúl, J-Hope se dispondrá a viajar a Estados Unidos para iniciar en Brooklyn. gira

VCR 1

1. What If...

2. Pandora’s Box

3. Arson

4. STOP

5. MORE

VCR 2

6. on the street (solo version)

7. lock/unlock (with Benny Blanco & Nile Rogers)

8. I don’t know (with Huh Yunjin of Le Sserafim)

9. I wonder... (with Jungkook of BTS)

10. Just Dance

11. Sweet Dreams (ft.Miguel)

12. 1VERSE

13. Base Line

14. 항상 (HANGSANG) (feat.Supreme Boy)

15. Airplane

16. Airplane Pt.2

17. MIC Drop

18. Silver Spoon / Baepsae

19. 병 (Dis-ease)

20. Outro: Ego

21. Daydream (백일몽)

22. Chicken Noodle Soup (feat.Becky G)

23. Hope World

ENCORE

24. = (Equal Sign)

25. Future

26. NEURON (with Gaeko & YOON MIRAE)

El festival en el que J-Hope de BTS hará historia

Al estar retomando sus actividades como solista, recientemente J Hope fue anunciado parte del line up principal del Festival Lollapalooza en Berlín, Alemania, que se estará desarrollando el próximo 12 y 13 de julio de 2025. Junto a él, se encuentran artistas de la talla de Justin Timberlake, Raye y Benson Boone.