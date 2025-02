“Es lleva y trae”: Karen Sevillano arremetió contra participante de ‘La Casa de los Famosos’

La fuerte discusión de Yaya Muñoz con Melissa Gate, luego que esta última la envió a placa de nominados y sacó a Emiro Navarro en ‘La Casa de los Famosos Colombia’ ha desatado una infinidad de reacciones por la actitud que tuvo Yaya al conocer la decisión de Melissa.

Una de las primeras reacciones fue la Karen Sevillano, quien junto a Vicky Berrío son las presentadoras de ‘El After’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’. El programa empezó con la casa encendida, pues Yaya Muñoz no soportó la decisión tomada por Melissa, por lo que Karen y Vicky dieron su opinión sobre las actitudes de la participante.

“Pero te voy a decir una cosa. Siento que Yaya está tomando un papel de víctima, cuando ella sabe muy bien que ella sí es lleva y trae, cuando ella sabe muy bien que ella sí ha actuado de manera conveniente y que a ella le gusta estar en grupo lavaloza, en grupo chicas fuego, en grupo con Emiro y en pareja con José y no se define. Y muy bien fue y le rogó a Coquito para que la salvara, pero le dijo a Coquito ‘tú no le digas a nadie’. Entonces yo no entiendo porque ahora Yaya está en esa actitud, querida”, dijo Karen Sevillano.

Seguidamente ambas presentadoras de ‘El After’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ imitaron lo que fue la discusión de Yaya Muñoz con Melissa Gate tras meterla en la placa de nominados.

¿Qué pasó entre Yaya Muñoz y Melissa Gate?

En la edición 33 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo le indicaron a Melissa Gate que debía sacar a uno de los nominados y meter a un participante que no lo estuviera y tras esto se puso de pie para anunciar cuál era su decisión. “La nominación de Emiro fue muy injusta, entonces voy a sacar a Emiro de la placa y meto a Yaya”, dijo Melissa Gate.

Seguidamente llegó el momento de la arremetida de Yaya contra Melissa “¡Oh qué sorpresa! ¡Qué difícil decisión, querida! Mira mi pinta de hoy, este outfit es porque ya lo sabía, eres tan falsa querida que me dijiste en la terraza que era tu favorita y ahora mira tu cara. Eres tan falsa como una moneda de cuero, querida. Ya lo imaginaba por eso me vestí así”, dijo Yaya Muñoz mientras Emiro Navarro festejaba de manera emotiva su salida de la placa de nominados con La Abuela.

Pero no fue lo único, pues los famosos tenían que subir a la terraza de ‘La Casa de los Famosos’ a conocer lo que era la prueba de robo de liderazgo, que ganó Peluche, y Yaya persiguió con sus palabras a Melissa Gate.

“Acaba de llegar una enemiga que reviviste, querida. Acaba de llegar una enemiga que reviviste y no soy nueva, querida. Soy vieja ¡Tía pelucas!”, insistió Yaya mientras Melissa le pedía que se calmara.

Luego le insistió en que ella no tiene amigos, y le recordó que le había dicho que era su favorita, por lo que Melissa Gate le respondió “pregúntale a la gente, pregúntale a Colombia”. Pero Yina Calderón intervino para decir “es que a ella le gusta José y quiere que Yaya se vaya, ahí se la boto”.