Claudia Bahamón de ‘MasterChef’ pidió ayuda urgente por delicadas secuelas que le quedaron tras cirugía

RCN tiene dentro de sus formatos a uno de los más queridos por los hogares colombianos, ‘MasterChef Celebrity’, programa en el que no solo han resaltado los concursantes y jurados, también una talentosa mujer, la presentadora Claudia Bahamón; mujer que tiene totalmente preocupados a sus seguidores luego de revelar las delicadas secuelas que le dejó una reciente operación.

Ya son más de cinco millones de cuentas las que siguen a Bahamón en su perfil de Instagram, red social en la que hizo uso de sus historias para mostrar su preocupación por lo decaída que se ha sentido en su salud tras una intervención quirúrgica a la que se sometió a finales del 2024.

Claudia Bahamón desde sus redes sociales Foto: Instagram @claudiabahamon

“En noviembre me operaron y me sacaron la vesícula, me dijeron que la vida seguía como si nada, pero al parecer el tema de la digestión es complejo. Todo me cae mal (náuseas, diarrea, acidez, malestar general). He pensado que es un virus, pero se repite todo esto al menos cada dos semanas; y hoy me dijeron que ya estaba deshidratada mal. Esta cirugía parece que es más común de lo que imaginé, pero necesito entender cómo manejar la vida, después de sacar de mi cuerpo la vesícula”, fueron las palabras de Clau, para describir sus dolencias, mismas que complementó con una pregunta que se convirtió en un llamado de ayuda urgente: “¿Qué hago para que no todo me caiga mal?”.

¿Quiénes participarán en MasterChef Celebrity Colombia 7?

A pesar de su delicado estado de salud, Bahamón sigue trabajando con todas las de la ley y más con el inicio de las grabaciones de la séptima temporada del formato culinario, en el que estarán estrellas de la farándula criolla como: Andrea Guzmán, Valentina Taguado, Yesenia Valencia, Patricia Grisales, David Sanín, René Higuita, Julián Zuluaga, entre otros.